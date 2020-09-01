Ситник не здивований рішенням Конституційного суду щодо його призначення



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Директор НАБУ Артем Ситник

За словами Ситника, питання, що стосуються НАБУ, Конституційний суд розглядає не на користь держави або бюро

Для директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника не було несподіваним рішення Конституційного суду України про неконституційність його призначення на посаду.

Про це Ситник повідомив в інтерв'ю «Радіо Свобода».

«Для мене точно не було несподіванкою, тому що ми бачили як постійно йде лобіювання цього рішення … Тому, в принципі, сказати, що ми здивовані цим рішенням — не здивовані», – сказав він.

Ситник підкреслив, що «це вперше в історії України Конституційний суд розглянув питання про конституційність не нормативного документа, а акту індивідуальної дії».

«Раніше такого не було, і в цьому була проста логіка: Конституційний суд може розглянути, звичайно, але при цьому це не буде за собою тягнути жодних юридичних наслідків, тому що акт індивідуальної дії вичерпується моментом його виконання. Тобто указ президента видали, після того, як я приступив до виконання своїх повноважень, цей указ фактично вичерпав свою дію. Його скасування абсолютно не означає припинення моїх повноважень чи моє звільнення», – уточнив глава бюро.

За словами Ситника, питання, що стосуються НАБУ, Конституційний суд розглядає не на користь держави або бюро.

Нагадаємо, що 28 серпня Конституційний суд України визнав неконституційним призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро.

У НАБУ тоді прокоментували рішення суду про неконституційність призначення Ситника.

Також у НАБУ заявили, що рішення Конституційного суду не припиняє повноважень Ситника.