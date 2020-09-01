Місцеві вибори. «Слуги народу» стартували з вертодрому Януковича репортаж

Президентська політична сила провела з'їзд та визначилася з кандидатами на місцевих виборах

Зеленський через рік визнав, що привів до парламенту мікробів

У понеділок, якраз напередодні старту нового політичного сезону та чергової сесії Верховної Ради, пропрезидентська партія «Слуга народу» провела з’їзд. Локація була традиційною – бізнес-центр «Парковий». Минулого року він виявився настільки фартовим для Володимира Зеленського і для його політсили, що «слуги» згодом просто до нього переїхали. А фарт їм зараз дуже знадобиться, бо перед місцевими виборами, які відбудуться вже за два місяці, позиції «Слуги народу» вже не виглядають такими впевненими. І франшиза «Слуга народу» вже не є такою привабливою для місцевих еліт як ще кілька місяців тому. Втім правляча партія залишається найпопулярнішою на національному рівні і цю підтримку вона намагатиметься конвертувати в мандати депутатів місцевих рад та посади міських голів. Варто пам’ятати, що зараз парламентська монобільшість взагалі ніяк не представлена на місцях, тож будь-який результат за великим рахунком можна буде оголосити перемогою.

Власне, саме рішенням щодо участі в місцевій кампанії і висуванню кандидатів в мери і був присвячений з’їзд. Час його проведення переносився тричі. Спочатку захід був запланований на суботу, 29 серпня, але, за інформацією «Главкома», організатори спохватились: недоречно було проводити такі урочистості в День пам’яті захисників України. Перенесли на неділю, але виявилось, що виникають проблеми через графіки перших осіб держави, які мали б бути присутні на з’їзді. Серед офіційних причин переносу називався спалах коронавірусу серед співробітників апарату партії (тобто в тому самому місці, де і мав відбутись багатолюдний захід), але незрозуміло, яким чином ситуація покращилась вже за день-два. В результаті дату зсунули на понеділок, на 14.30, та й цей час згодом зсунули на годину. Враховуючи «вірусну» реальність, місцем проведення обрали відкриту місцевість – дах «Паркового», на якому знаходиться сумнозвісний «вертолітний майданчик Януковича».

На з’їзд завітали прем’єр Денис Шмигаль, голова парламенту Дмитро Розумков та «топи» з Офісу президента

«Цвях програми» з’їзду – сам президент Володимир Зеленський. Глава держави мав виступити перед своєю іноді нерозумною «паствою» і вказати, куди ж «слугам» рухатись надалі. Спіч гаранта пролунав у самому фіналі, і був, насправді, найяскравішою частиною з’їзду. Бо пафосне представлення кандидатів від партії у мери не містило жодних інтриг. Cписок всіх цих висуванців «Главком» оприлюднив ще за дві з половиною доби до його офіційного оголошення. Додались лише претенденти на посади міських голів Львова та Хмельницького, де у «слуг» відверто примарні шанси.

Кого пропрезидентська сила висуває в мери у великих містах:

Вінниця — Сергій Борзов, нинішній голова Вінницької ОДА;

Дніпро — Сергій Риженко, головний лікар Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечнікова;

Житомир — Віктор Євдокімов, ректор університету «Житомирська політехніка»;

Запоріжжя — Віталій Тишечко, перший заступник голови Запорізької ОДА;

Івано-Франківськ — Олександр Богачов, директор будівельної компанії «Мельник»;

Київ — Ірина Верещук, народна депутатка від «Слуги народу»;

Кривий Ріг — Дмитро Шевчик, гендиректор Центрального гірничо-збагачувального комбінату;

Кропивницький — Ольга Ковальова-Алокілі, банкір, була радницею голови Кіровоградської ОДА Андрія Балоня;

Луцьк — Роман Бондарук, голова міської організації «Слуги народу»;

Львів — Тарас Кльофа, лікар, депутат Львівської міськради;

Миколаїв — Тетяна Домбровська, активістка і глава ГО «Майбутнє Миколаєва»;

Одеса — Олег Філімонов, колишній гуморист;

Полтава — Сергій Іващенко, підприємець;

Рівне — Віталій Коваль, чинний голова Рівненської ОДА;

Суми — Тетяна Рябуха, народна депутатка від «Слуги народу»;

Слов’янськ — Ольга Алтуніна, депутат Слов’янської міськради;

Тернопіль — Віктор Гевко, гуморист, актор «Ліги сміху» і «Країни У»;

Ужгород — Віктор Щадей, позапартійний депутат Ужгородської міськради, обирався від «Батьківщини»;

Харків — Олексій Кучер, який зараз очолює Харківську ОДА;

Херсон — Юрій Кирилов, ректор Херсонського державного аграрного університету;

Хмельницький — Інна Ящук, депутатка Хмельницької облради від партії «Самопоміч», директорка Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії;

Черкаси — Віталій Ільченко, місцевий підприємець;

Чернівці — Віталій Другановський, керівник місцевого осередку «Слуги народу»;

Чернігів — Юрій Тарасовець, депутат Чернігівської міськради.

Більшість з цих кандидатів не дуже відомі столичним журналістам, тож найбільшою увагою серед них користувався екс-«джентльмен» Олег Філімонов, який кине виклик нинішньому одіозному меру Одеси Геннадію Труханову. Філімонов каже, що цілком вірить в свою перемогу, бо його «дістало все, що відбувається в Одесі», а люди вже встигли розбиратись в сортах слив (мались на увазі фрукти), які їм підсовують. Артист запевнив, що в нього є команда, а першими його кроками в ролі мера стане аудит того, що відбувалось в місті раніше, та створення IT-хабу.

Олег Філімонов: вчора – актор, завтра – міський голова?

Певні питання були й до ще одного «нового обличчя» – Віктора Гевка. Він раніше «світився» в проєктах «Кварталу», а його брат Володимир вже є народним депутатом від «Слуги». Гевко розповів «Главкому», що в нього теж є команда. Але щодо планів, як побороти діючого мера Тернополя Сергія Надала, що влаштував «карантинний бунт» проти центральної влади, віджартувався: мовляв, слідкуйте за моєю кампанією. Серед шоуменів, яким також пророкували мерську булаву, на з’їзді були помічені такі аксакали як нардепи Юрій Корявченков (Кривий Ріг) та Олександр Скічко (Черкаси), але обидва вони поступились місцем більш «ресурсним» кандидатам. «Главком» поцікався у Скічка, як він сприйняв такий вибір партії, бо колеги казали, що він образився. Нардеп був у масці, тож реальні його емоції розгледіти не вдалося: «Це – правильне збалансоване рішення. У нас дуже сильний конкурент – діючий мер (ще один бунтар проти центру Анатолій Бондаренко – «Главком»), тож воно приймалось з огляду на деякі соціологічні нюанси».

З’їзд відкрив голова партії Олександр Корнієнко. Його виступ проходив під акомпанемент дудок, сирен та вигуків «Зеленський, виходь!». Дебош влаштували мітингувальники під стінами «Паркового». Сталася навіть штурханина між ними та поліцією. Протестувальниками виявилися нібито постраждалі від афер скандального забудовника Анатолія Войцеховського, але Корнієнко натякнув, що цих людей підіслали недоброзичливці влади.

Загальний тон виступу лідера партії був такий: ми вже так багато зробили (мир на Донбасі, де вже 36 днів не гинуть люди, децентралізація і т.д.), але залишки корупціонерів все одно заважають реформаторам. Саме вони, на думку Корнієнка, і роздмухують конфлікт між центром та регіонами. Тож треба доробити розпочаті справи та йти на місцеві вибори.

Голова партії Олександр Корнієнко вважає, що владі досі заважають корупціонери

Після цього на сцену вийшли всі кандидати на посуди міських голів, деякі мали можливість сказати кілька слів про визначний момент, великі плани та звернутися до президента, який сидів у перших рядах.

Останньою слово отримала кандидатка в мери столиці Ірина Верещук (жінкам, в тому числі Тетяні Домбровській, яка прославилась як «корабельна сосна», а тепер планує очолити Миколаїв, аплодували найактивніше). Верещук – єдиний кандидат, чиї буклети роздавалися на з’їзді та в підтримку якої прокрутили цілий ролик. Корнієнко потім пояснював це тим, що, в принципі, в ролику Верещук були сконцентровані всі основні тези, з якими «Слуга народу» йде на ці вибори. Проте, схоже, все пояснюється простіше – кандидатка в мери столиці просто раніше розпочала кампанію та й з ресурсами в неї краще за багатьох інших.

31 серпня «Слуги» презентували своїх кандидатів в мери

Треба віддати належне організаторам з’їзду: хоча вони постійно його переносили, під час самого дійства обійшлося без накладок. Після представлення кандидатів коротке слово отримали прем’єр Денис Шмигаль та голова Верховної Ради Дмитро Разумков, а у фіналі на сцену жваво вистрибнув сам президент.

У промові Зеленського акцент був зроблений фактично не на місцеві вибори, а на підсумки річниці монобільшості. Зеленський заявив, що рік видався насиченим, але відпочивати ще зарано. Він перерахував всі досягнення «зеленої команди»: скасування депутатської недоторканості, боротьба з кнопкодавством, вчасне ухвалення державного бюджету без традиційного атракціону «хотєлок» бізнес-груп, зняття мораторію на продаж землі. Пообіцяв найближчим часом посприяти прийняттю закону про референдум, підкреслив необхідність амністії капіталів, судової та правоохоронної реформи. А також натякнув своїй фракції, що ще не визначився, яку роль вона зіграє в історії українського парламентаризму – позитивну чи не дуже. Принаймні, деяких представників своєї партії президент у модному нині коронавірусному стилі порівняв з мікробами, які роз’їдають здоровий організм. «Деякі люди забули, як вони сюди потрапили і для чого, – чеканив Зеленський. – Вони – мікроби, бактерії у вашому здоровому організмі. Але, на щастя, їх дуже мало, і вони слабкі. Я впевнений, ми не помітимо їх на шляху до успіху. І їх ніколи не згадає історія, не згадає їх імена».

Володимир Зеленський розгледів «мікробів» у власній партії

Президент ще раз повторив гасло, з яким його партія йде на вибори: «Україна – це ти». І на цьому з’їзд швидко було завершено.

Партія влади (поки що?) не доросла до відкритих дискусій, які у ній відбуваються переважно кулуарно. Так, наприклад, напередодні урочистої частини з’їзду, яка була потрібна лише для респектабельної телекартинки, відбулася закрита частина, на якій і «вирішувались» всі питання. Зокрема, там йшла мова про висування кандидата на вакантному 208 округу на Чернігівщині, де відбудуться довибори до парламенту. Конкуренцію місцевому улюбленцю Олегу Ляшку від «слуг» складе бізнесмен Анатолій Гунько – персонаж з непростою біографією, який свого часу підозрювався в участі в злочинному угрупуванні. Але «слуги» запевняють, що карні справи проти нього закриті.

Спірна біографія Анатолія Гунька не стала завадою від його висування від «слуг» на 208 окрузі

Наступний етап – це висування депутатів від «Слуги народу» в місцеві ради. Але цим вже займуться місцеві організації партії і урочистості з цього приводу відбуватися навряд чи будуть.

Павло Вуєць, «Главком»