Кандидатка в мери Києва Верещук: Ми інші. Ми і є та зміна, на яку чекають



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Ірина Верещук хоче позмагатися за крісло столичного мера

Ми прийдемо до влади і будемо відповідати за все, що відбувається у наших містах, - наголосила кандидатка

На з’їзді партії «Слуга народу», що відбувся 31 серпня у центрі «Парковий», було ухвалено рішення про участь політсили в місцевих виборах 25 жовтня, а також було представлено список кандидатів на посади мерів обласних центрів. У Києві від «Слуги народу» за пост мера столиці змагатиметься Ірина Верещук, яка раніше перемогла на внутрішньопартійних праймеріз і чию кандидатуру підтримав президент України Володимир Зеленський.

Під час промови на з’їзді Ірина Верещук подякувала президенту за довіру і пообіцяла очистити міську владу від корумпованих та некомпетентних чиновників.

«Міський голова Києва почуває себе досить впевнено. Він і його любі друзі думають, що вони врятуються. Але вони забули, а можливо й ніколи не знали, що голосують не гроші – голосують люди. Вони думають, що сила – це гроші. А ми віримо, що сила – це люди. Це ми з вами. Ми і є народ. Ми прийдемо до влади і будемо відповідати за все, що відбувається у наших містах.

Ми будемо брати на себе відповідальність. Ми знаємо, що ми зможемо. Ми віримо в те, що робимо. Ми кращі. Ми інші. Ми і є та зміна, на яку чекають, на яку сподіваються, і якій вірять.

Ми не обіцяємо дива. Ми обіцяємо щоденну працю. Не купою галасливих слів, а тихою щоденною працею любіть Україну. Ми любимо свою державу, ми віримо в свого президента. Ми віримо один в одного. Разом до перемоги!», - закликала Верещук.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський виступив під час з'їзду партії «Слуга народу». Зеленський заявив під час виступу, що вважає «мікробами» скандальних членів партії «Слуга народу». Він також упевнений, що такі представники політичної сили не будуть помітні «на шляху до успіху».

Як відомо партійний з'їзд відбувся 31 серпня і на ньому політсила оголосила список кандидатів, які будуть змагатися за крісла мерів міст.

У Києві біля конгресно-виставкового центру «Парковий», де проходить з'їзд, сталися сутички між поліцією та учасниками акції протесту.

Нагадаємо, 30 серпня пройшла закрита частина з'їзду партії «Слуга народу». На ній оголосили кандидата на довибори до Верховної ради по 208 округу.

Так, від «Слуги народу» на довиборах до парламенту по 208-му округу буде висуватися Анатолій Гунько.

Напередодні ЦВК оголосила дату початку виборчої кампанії.