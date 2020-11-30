Ситник незаконно був призначений на посаду голови НАБУ і це рішення КСУ ніхто не скасував, - Татаров

Олег Татаров також зазначив, що стосовно Артема Ситника розслідується ряд кримінальних проваджень

Артем Ситник не має права очолювати Національне антикорупційне бюро України після рішення Конституційного суду про незаконність його призначення. Про це заявив заступник керівника Офісу Президента України Олег Татаров.

«КС вирішив, що цей чиновник був незаконно призначений на посаду. Подобається це комусь чи ні, це рішення ніхто не скасовував, і воно має силу закону!», – сказав він.

Олег Татаров також зазначив, що стосовно Артема Ситника розслідується ряд кримінальних проваджень.

«За рішенням суду слідчі досліджували його електронну кореспонденцію і встановили, що він впливав на прийняття рішень господарськими судами в інтересах своїх близьких і друзів! Все це унеможливлює подальше перебування Ситника на чолі антикорупційного відомства!», – зазначив він.

Заступник голови ОПУ нагадав про низький рівень довіри населення до цієї антикорупційної структури.

«Згідно з останніми соціологічними дослідженнями, рівень довіри до НАБУ на сьогодні чи не найнижчий серед всіх правоохоронних органів. Крім того, необхідно врахувати, що Бюро - це все ж не українська історія, на жаль, вона перебуває за межами нашої країни», – підкреслив він.

При цьому Олег Татаров додав: «Я переконаний, що коренем проблем в антикорупційній політиці держави є саме Ситник. Він не має морального права очолювати антикорупційне відомство держави і повинен піти. Ця людина офіційно визнана корупціонером українським судом, і це рішення суду вступило в законну силу»- резюмував він.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів в ході засідання 26 листопада схвалив проект «перехідного» закону, яким пропонується дозволити Артему Ситнику виконувати обов'язки директора НАБУ до призначення нового керівника.