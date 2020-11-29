«Ситника у відставку»: Офіс президента відреагував на скандальну заяву Татарова

На Банковій прокоментували заяву заступника Єрмака через добу після виходу інтерв’ю

Заява заступника керівника Офісу президента України Олега Татарова щодо діяльності НАБУ є його особистою думкою та не відображає офіційної позиції глави держави.

Про це повідомляється на сайті президента України.

«Як неодноразово заявляв президент України Володимир Зеленський, визнання неконституційними окремих положень Закону «Про Національне антикорупційне бюро України» хоч і створювало загрозу для роботи НАБУ, але, зрештою, не змогло зруйнувати легітимність і незалежність як Національного антикорупційного бюро, так і його чинного директора. Та найближчим часом цей закон буде вдосконалено для його повної відповідності Конституції України», – йдеться у заяві, опублікованій через добу після інтерв'ю Татарова.

Як Татаров, він працює в команді президента України та «повністю підтримує його вектор на співпрацю з міжнародними партнерами для зміцнення незалежності всіх антикорупційних органів».

«Учора я висловив свою особисту думку, яка жодним чином не впливає на мою підтримку всіх законодавчих ініціатив президента щодо зміцнення незалежності всіх антикорупційних органів», – сказав він.

За словами керівника Офісу президента України Андрія Єрмака, позиція щодо підтримки цілісності, незалежності та ефективності антикорупційної системи в Україні, яка була висловлена на останньому засіданні Національної ради з питань антикорупційної політики, незмінна, і лише ця позиція є пріоритетною в команді президента Володимира Зеленського.

Зазначимо, заступник керівника Офісу президента України Олег Татаров заявив, що глава НАБУ Артем Ситник не має морального права очолювати антикорупційне відомство держави і має піти.

До слова, напередодні у Раді зареєстровано законопроєкт, який дозволяє парламенту звільняти директора НАБУ.

Як відомо, 26 листопада прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував подання до Верховної Ради законопроєкту про зміни до закону про НАБУ. За словами прем'єра, чинний керівник НАБУ продовжить здійснювати свої повноваження «до моменту призначення нового керівника».

Зокрема, Кабмін пропонує наступні зміни до антикорупційного законодавства:

Верховна Рада приймає рішення про звільнення директора НАБУ;

нинішній керівник НАБУ Артем Ситник здійснює повноваження до призначення наступного.

Чинний закон про НАБУ каже, що директора НАБУ не можна звільнити, а указ президента про його призначення можна скасувати тільки на певних підставах.

Зокрема, це закінчення повноважень, смерть, заява про звільнення за власним бажанням, за результатами аудиту бюро, обрання на іншу посаду, якщо директору виповниться 60 років, за станом здоровʼя, недієздатність, обвинувальний вирок, вихід з українського громадянства, невчасно подана декларація, борг з виплати аліментів та якщо директор не може пояснити походження активів.

Конституційний суд 28 серпня оприлюднив рішення, яким визнав неконституційним указ про призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро України. НАБУ назвало це рішення політично вмотивованим.