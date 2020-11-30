Збільшення витрат на Офіс президента. Обурені навіть «слуги народу»

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев виступає за жорсткіший локдаун і жорсткішу економію

Збільшення витрат на Офіс президента та Кабмін відбувається на тлі зменшення їх, зокрема, на Пенсійний фонд

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат від «Слуги народу» Данило Гетманцев прокоментував доопрацьований Кабміном проєкт державного бюджету на 2021 рік. Зокрема він вважає, що уряд має пояснити збільшення витрат на Офіс президента і Кабінет міністрів (Детальніше читайте тут: Оновлений проєкт бюджету: витрати на Раду и Кабмін збільшать на сотні мільйонів).

Як повідомляє «Главком», Гетманцев у своєму блозі також наголосив, що збільшення витрат на Банкову та уряд відбувається на тлі зменшення їх, зокрема, на Пенсійний фонд.

«Пояснень також вимагає «притча во язицех» - збільшення витрат на Офіс президента і Кабінет міністрів… Ми будемо скорочувати витрати, як сказав глава Офісу, чи ні?», - заявив нардеп.

Як вже відомо, утримання президента і його Офісу здорожчає для українських платників податків наступного року на 39,4% у порівнянні з поточним роком (понад 909 млн). Наступного року видатки з бюджету на обслуговування діяльності президента і Офісу президента складуть 1,227 млрд гривень.

Разом з тим очільник фінансового комітету вважає, що в цілому, бюджет є «компромісом між правими і лівими, популістами і прагматиками, між фантазією і реальністю, з явним перегином в бік останньої».

«Погіршення епідситуації і можливе введення локдауну негативно впливають на економічні перспективи і підсилюють ризики для виконання бюджету наступного року. У цьому контексті, зменшення дефіциту бюджету і нехай невелике, але зменшення витрат - це крок у правильному напрямку», - вважає Гетманцев.

Разом з тим він нагадав, що уряд зробив «непопулярні кроки» - часткового переніс терміни підвищення мінімальної зарплати, і зберіг консервативні показники мінімальних соціальних стандартів - прожиткового мінімуму і мінімальної пенсії.

«Мені, звичайно, хотілося б, щоб бюджет до другого читання більше відповідав на виклики, з якими Україна заходить у 2021 рік. Щоб з одного боку в ньому відбилися наші амбітні плани щодо детінізації і це відображалося в збільшенні дохідної частини бюджету вже в 2021-му , а не колись через 10 років, як того вимагають противники детінізації в цілому і фіскалізації зокрема. З іншого боку, хотілося б, щоб у видатковій частині бюджету було більше фінансування медицини і хоча б точкових ініціатив по відновленню економічного зростання (ЕКА, інструменти підтримки обробної промисловості і таке інше), які можна профінансувати за рахунок скорочення важливих, але менш пріоритетних програм в культурі, спорті тощо (які можуть і почекати), а також за рахунок більшого скорочення витрат на утримання органів влади», - резюмував Гетманцев.

Раніше у «Слузі народу» назвали три пріоритети Держбюджету-2021.

Як відомо, уряд на пів року відклав підвищення мінімальної зарплати.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на позачерговому засіданні 26 листопада затвердив проєкт державного бюджету на 2021 рік до другого читання. Запланований дефіцит бюджету до ВВП скоротили з 6% до 5,5%.

У первинному проєкті бюджету дохідна частина становила 1,071 трлн, а видаткова 1,331 трлн гривень. До другого читання Кабмін затвердив заплановані доходи на рівні 1,096 трлн, а витрати - 1,328 трлн гривень.

Відомо, що Кабмін передав проект держбюджету на розгляд Ради.

Згідно з оновленим проєктом бюджету видатки зростуть на правоохоронні органи, Кабмін, Офіс президента, Верховну Раду.

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