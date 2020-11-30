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    Думки вголос

    Єрмак назначив Татарова в Офіс президента, щоб він там озвучував думки Портнова

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

    • Розсилка
    Єрмак назначив Татарова в Офіс президента, щоб він там озвучував думки Портнова

    Офіс президента перетворився на клубок особистих думок, а от державної політики він проводити не збирається

    Мовою оригіналу

    Пожалуй, никто не может выставить президента в таком глупом виде как сам Офис президента.

    Оказывается, сотрудник аппарата президента имеет право проводить свою собственную политику, и имеет право на свое мнение по ключевым государственным вопросам, даже если его мнение идет вразрез с мнением президента! Но это правда, ведь адвокат Татаров назначен Андреем Ермаком в ОП потому что он отображает мнение не Зеленского, а своего клиента Андрея Портнова - экс-замглавы администрации Януковича.

    Именно Татаров был исполнителем наступления Офиса президента против НАБУ, решения Конституционного суда, многократных попыток уволить директора НАБУ Артема Сытника. И после такого скандала на весь мир по самой больной теме НАБУ, от которой зависит судьба отношений с МВФ и в целом со странами Запада, президент сохраняет Татарова на должности.

    Что ж, вывод ясен: Офис президента превратился в клубок личных мнений, государственной политики он производить не собирается.

    Джерело: блог Юрія Бутусова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: МВФ НАБУ Володимир Зеленський Андрій Портнов Андрій Єрмак Офіс президента
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