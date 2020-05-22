Ситник вніс до декларації земельну ділянку в Криму, яку продав росіянам



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Директор НАБУ Артем Ситник

Директор НАБУ Артем Ситник задекларував земельну ділянку, яку насправді продав в окупованому Криму росіянам за рублі й сплатив податки та збори в бюджет РФ. За подання недостовірних даних у декларації йому загрожує до 2-х років ув’язнення

18 квітня 2020 року Директор Національного антикорупційного бюро Ситник подав щорічну декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави, за 2019 рік. У декларації вказано земельну ділянку площею 416 квадратних метрів у місті Севастополі, Україна, вартістю 94 300 гривень. Вона оформлена на його дружину, Ситник Ганну Миколаївну. Однак документи, опубліковані ЗМІ ще в лютому цього року, свідчать про факт продажу ділянки Ситниками в окупованому Криму ще в 2017 році. Виписки з російських реєстрів, договір купівлі-продажу та інші документи підтверджують факт угоди, зареєстрованої окупаційною владою.

Ідеться про ділянку Б-65 (кадастровий номер 8536900000: 07: 001: 0226) у садовому товаристві "Міраж" у Нахімовському районі Севастополя, яку дружина Ситника оформила на себе за російським законодавством (новий, російський кадастровий номер - 91: 04: 007 001: 139) і продала за 900 тисяч російських рублів. У 2015 році Ганна Ситник дала доручення на право відчуження майна громадянці РФ Небивайловій. У той же день Артем Ситник дав своїй дружині згоду на відчуження вказаної ділянки, що також підтверджується документально. 1 серпня 2017 реєстраційними органами окупаційної влади РФ у м. Севастополь незаконно зареєстровано право власності Ситник Ганни Миколаївни на земельну ділянку площею 0,0416 га в Севастополі. У той же день Ситники через посередника продали ділянку за 900 000 російських рублів (продавець – Ситник Г.М.), із яких 6600 російських рублів сплатили в російський бюджет у вигляді мита. Фактично ж ділянка була продана ще дорожче – за 2 000 000 російських рублів, що випливає з розміщених оголошень про продаж. Ні в декларації дружини Ситника, ні в декларації самого Артема Ситника до операції з відчуження нерухомості та отримання коштів від її продажу не вказані.

Оскільки вартість зазначеної земельної ділянки становить від 251 до 558 прожиткових мінімумів, це кваліфікується за ст. 366-1 КК України – подання суб’єктом декларування недостовірних відомостей у декларації , що карається штрафом від двох тисяч п’ятисот до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин, або позбавленням волі на строк до двох років, із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Учора в ефірі телеканалу “112” Володимир Співак заявив, що подав до ДБР заяву про скоєння кримінального правопорушення Ситником за фактом недостовірного декларування. Раніше головний свідок у справі про корупцію директора НАБУ Микола Надейко розповідав в інтерв’ю, як зустрічав на прохання Ситника людей із грошима з окупованого Криму. Ці люди привезли гроші за продану ділянку, ночували в Ситника, і він же відвозив цих посередників в аеропорт.

Нагадаємо, що 20 травня до Конституційного Суду України надійшло конституційне подання 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України указу президента України "Про призначення А. Ситника директором Національного антикорупційного бюро України". У поданні зазначено, що указ не відповідає вимогам декількох статей Конституції України.

Нагадаємо, Артема Ситника було визнано винним у порушенні встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків.