Скандальний відпочинок директора НАБУ: за пів року виконавча служба не спромоглася стягнути штраф з Ситника



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Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник

Артема Ситника було визнано винним у порушенні встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків

Сарненський районний суд Рівненської області 19 травня виніс додаткову постанову у справі директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника, якого визнано винним за ч. 1ст. 172-5 КУпАП («Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків»).

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

Із заявою до суду звернулася прокурор відділу забезпечення діяльності у сфері запобігання і протидії корупції Офісу Генерального прокурора Валентина Сеник. Зокрема, вона просила суд у додатковій постанові прописати дату народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків боржника Артема Ситника, а також його адресу місця проживання чи перебування.

Крім цього, прокурор зауважила, що варто уточнити ще й заходи примусового виконання рішення з визначенням суми конфіскації. Адже, як пояснила Сеник, державний виконавець повертає без виконання постанови суду у справі Ситника.

По суті це означає, що виконавча служба не може стягнути з Артема Ситника ані 3,4 тис. грн штрафу, ані 25 тис. грн, які визнані подарунками. Щоправда, за інформацією джерел «Главкома», голова НАБУ таки сплати штраф на суму 3,4 тис. грн. Це відбулося 4 травня - за день до того, як Сарненський районний суд Рівненської області провів жеребкування щодо розгляду цієї справи.

Представник директора НАБУ, адвокат Владислав Кіча заперечив проти розгляду такої заяви, посилаючись на те, що норми Кодексу України про адміністративні правопорушення не передбачають винесення будь-яких додаткових постанов чи ухвал. Крім того, вважав, що виправлення описок в резолютивній частині також не допускаються.

Суддя Олексій Рижий під час дослідження матеріалів справи зауважив, що постановою Сарненського районного суду Рівненської області від 6 вересня 2019 року (яку він же виносив - «Главком») директора НАБУ Артема Ситника було визнано винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 172-5 КУпАП та накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу 3400 грн з конфіскацією подарунків в дохід держави (25 тис. грн - «Главком») і стягненням судового збору 384,20грн. Ця постанова набрала законної сили 13 грудня 2019 року.

При цьому 26 грудня 2019 року та 30 січня 2020 року суд направляв до Броварського відділу державної виконавчої служби у Київській області копію постанови по справі для виконання, але вони були повернуті без виконання, оскільки не відповідали вимогам статті 4 Закону України «Про виконавче провадження».

Водночас суддя визнав, що винесення додаткових рішень суду та роз`яснення способу їх виконання, Кодексом про адміністративні правопорушення не передбачено. При цьому суд з власної ініціативи або за заявою осіб, які беруть участь у справі, може виправити допущені у постанові описки чи арифметичні помилки.

Таким чином, суд доповнив раніше винесену постанову відомостями про дату народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, адресу місця проживання боржника Артема Ситника.

Також у постанові визначено термін пред’явлення рішення до виконання - три місяці, який рахується від 13 грудня 2019 року (якщо рахувати, то цей термін сплив ще 13 березня 2020 року - «Главком»).

Додаткова постанова Сарненського райсуду може бути оскаржена до Рівненського апеляційного суду протягом 10 днів з дня винесення.

Нагадаємо, що раніше у судах було доведено, що керівник антикорупційного відомства Артем Ситник двічі орендував будинки (з 29 грудня 2018 року до 2 січня 2019 року і з 8 березня до 10 березня 2019 року) на території мисливського господарства «Поліське-Сарни» (Рівненщина). Офіційно за нього платив товариш засновників TOB МГ «Поліське-Сарни», якому адміністратори закладу оформили 70% знижку від вартості оренди будинків. Таким чином, оренда будинку на Новий рік обійшлася Артему Ситнику 7 тис. грн (повна вартість – 10 тис. грн), на березневі свята – 10,5 тис. грн (замість 15 тис. грн).

Допитана у суді адміністратор зізналася, що людина, котра оплатила оренду будинків, не повідомила, хто там проживатиме. Пізніше жінка впізнала самого орендаря - директора Національного антикорупційного бюро України, якого раніше бачила по телебаченню.

Суд також допитав свідка, який представився племінником чоловіка, який знімав будинки для Ситника. Він розповів, що близько трьох років знайомий із Артемом Ситником. Додав, що витрачені кошти на оренду, він повернув своєму дядьку.

Суд вважав доведеним той факт, що Артем Ситник в порушення вимог ч. 2 ст. 23 Закону, одержав громадянина подарунок в розмірі 25 тис. грн (фактично це дорівнює повній вартості оренди будинків на території мисливського господарства «Поліське-Сарни» - «Главком»), що перевищує дозволений законом розмір сукупної вартості подарунків.