Скандального суддю Ємельянова звільнено за погрози і шантаж

Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення Ємельянова

2 березня Вища рада правосуддя вирішила звільнити Артура Ємельянова з посади судді Вищого господарського суду України на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України – вчинення істотного дисциплінарного проступку, грубе чи систематичне нехтування обов’язками, що є несумісним зі статусом судді або виявило його невідповідність займаній посаді.

Про це повідомляє пресслужба Вищої ради правосуддя.

Рішення ухвалено на підставі подання Дисциплінарної палати.

Друга Дисциплінарна палата ВРП дійшла висновку, що, перебуваючи на посадах голови Ради суддів господарських судів України та заступника голови Вищого господарського суду України, суддя Ємельянов, «використовуючи своє службове становище, здійснив неправомірний вплив на безсторонність суддів Господарського суду міста Києва, а також шляхом спонукання та тиску здійснив втручання у процес здійснення судочинства суддею Господарського суду міста Києва у справах, що перебували у її провадженні в період до 2014 року, у яких, як він зазначав, вбачається «державне питання».

Друга Дисциплінарна палата також констатувала, що дії Ємельянова у період із 2013 року по 2014 рік включно свідчать «про його втручання у процес здійснення судочинства суддею Господарського суду Києва, вирішення конкретних судових справ, перешкоджання здійсненню судами правосуддя на визначених законом засадах, тиск на суддів шляхом спонукання, погроз, шантажу та іншого протиправного впливу».

У рішенні Другої Дисциплінарної палати вказано, що характер допущених суддею Ємельяновим правопорушень «свідчить про створення та запровадження протиправних форм позапроцесуального керування судовою системою».

Тому, на думку Другої Дисциплінарної палати ВРП, застосування до Ємельянова дисциплінарного стягнення у вигляді подання про звільнення з посади є пропорційним вчиненому та виправданим з урахуванням часу, що минув із моменту здійснення ним вказаних дій.

Вища рада правосуддя зазначене рішення Другої Дисциплінарної палати підтримала.

Нагадаємо, 17 жовтня 2016 року генпрокуратура повідомила про підозру ексголові Вищого господарського суду та його заступнику Артуру Ємельянову в незаконному втручанні в автоматизовану систему розподілу справ.

За даними слідства, на початку 2011 року Артур Ємельянов, як тодішній голова Господарського суду Києва, пролобіював рішення, яким отримав право змінювати склад колегій Господарського суду Києва, самостійно передавати справи на розгляд іншому судді без здійснення автоматизованого розподілу. У 2012 році, коли Ємельянова було призначено головою Київського апеляційного господарського суду, там відбулись аналогічні «реформи».

У січні 2019 року Вища рада правосуддя (ВРП) притягнула суддю Вищого господарського суду Артура Ємельянова до дисциплінарної відповідальності, оформивши подання про звільнення. Ішлося про тиск на іншого суддю задля ухвалення потрібних судових рішень для Ємельянова. Щоб не бути звільненим «за статтею» у вересні 2019 року Ємельянов подав заяву до ВРП заява про звільнення у відставку. Однак її розгляд був зупинений і формальне звільнення заблоковане.

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