Депутат Соболєв оприлюднив імена ймовірних замовників замаху на нього



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Депутат Київської обласної ради В’ячеслав Соболєв зробив заяву щодо замовників замаху на нього Фото: скріншот відео

В'ячеслав Соболєв вимагає, щоб названі ним люди пройшли перевірку на детекторі брехні

Депутат Київської обласної ради, бізнесмен В’ячеслав Соболєв, автомобіль якого було обстріляно в центрі Києва і вбито його трирічного сина, назвав прізвища людей, які можуть бути причетні до замаху на нього.

Про це він заявив журналістам сьогодні у Шевченківському районному суді, де обирається запобіжний захід підозрюваним у вбивстві хлопчика.

«Двоє суддів, які за час своєї роботи стали мільярдерами, у яких по 300 апартаментів в Іспанії, Австрії… Ємельянов, Татьков. В цій компанії також є ще дві людини: Брославський та Малік», - сказав Соболєв.

Також у його списку є бізнесмен із Маріуполя Микола Будика, директор торговельної мережі «Обжора» Євгенія Бурун, Михайло Іванюк та Олександр Грановський.

Проте одне прізвище Соболєв не назвав, сказав, що «залишить для себе».

Він вимагає, щоб всі ці люди пройшли перевірку на детекторі брехні.

Як відомо, 1 грудня ввечері у Києві обстріляли автомобіль Range Rover, за кермом якого був депутат Київської обласної ради В'ячеслав Соболєв. Інцидент стався на вулиці Льва Толстого біля перехрестя з Тарасівською.

Соболєв розповів поліцейським, що він від'їхав від ресторану «Маріо» зі своєю сім'єю і зупинився на світлофорі. У цей момент він почув постріл.

В результаті обстрілу трирічний син депутата помер у кареті швидкої допомоги.

Куля потрапили дитині у голову. Загиблий був похресником Народної артистки України Ірини Білик.

Повідомлялося, що поліція Києва наразі розшукує одного підозрюваного, який вчинив стрілянину у центрі столиці, внаслідок якої загинула трирічна дитина.

Згодом стало відомо про затримання двох підозрюваних.

Двом затриманим молодикам оголошено підозру.

Поліція розглядає три версії стрілянини.

У МВС показали карабін, з якого ймовірно застрелили сина депутата Соболєва.

4 грудня Шевченківський районний суд Києва відправив під арешт на два місяці без права застави підозрюваного у вбивстві трирічного сина депутата Київської обласної ради В'ячеслава Соболєва - Андрія Лаврегу.

Журналіст і блогер Володимир Бойко повідомив шокуючі деталі щодо передумов цього нападу. Зокрема, Бойко стверджує, що за замахом на вбивство Соболєва може стояти ексзаступник голови Вищого господарського суду Артур Ємельянов.