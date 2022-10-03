Скільки громадян підтримують вступ України до НАТО: результати опитування

На відміну від вступу до ЄС вступ до НАТО дещо обережніше сприймається мешканцями сходу країни

На референдумі вступ до НАТО підтримали б 83% українців

За останні місяці зріс рівень підтримки вступу України до НАТО та Єврепейського Союзу серед громадян. Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» 1-2 жовтня.

«Підтримка вступу до НАТО – найвища за історію спостережень», – зазначає соцгрупа.

На референдумі вступ до НАТО підтримали б 83%, проти – 4%, не проголосували б 9%. У червні 2022 підтримували вступ до Альянсу 76%. На відміну від вступу до ЄС вступ до НАТО дещо обережніше сприймається мешканцями сходу країни (69% – за вступ, 9% – проти, 17% – не прийшли б на голосування).

«Попри це у порівнянні із попереднім опитуванням динаміка у підтримці вступу до Альянсу серед мешканців цього макрорегіону (сходу, – ред.) дуже позитивна (у червні за – 55%, проти – 20%, не прийшли б голосувати – 22%)», – зазначає «Рейтинг».

Крім того, 86% опитаних підтримали б вступ України до Євросоюзу у разі проведення референдуму (проти – 3%, не проголосували б – 7%). Підтримка вступу до ЄС одностайна серед представників усіх макрорегіонів та вікових груп.

Раніше за результатами опитування дослідники дійшли висновку, що частка росіян, які уважно стежать за вторгненням їхньої країни в Україну, продовжує зменшуватися.