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Україна може вступити до НАТО без виконання Плану дій, – Банкова

Альона Боженко
glavcom.ua
Україна може вступити до НАТО без виконання Плану дій, – Банкова
Україна може оминути етап виконання Плану дій щодо членства в Альянсі
фото ілюстративне

«Існує рішення Бухарестського саміту, яке нікуди не зникало, де написано, що Україна стане членом НАТО»

Україна може вступити до НАТО без виконання Плану дій щодо членства. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква в ефірі телемарафону.

«Все просто. Дійсно, існує рішення Бухарестського саміту, яке нікуди не зникало, де написано, що Україна стане членом НАТО. Там немає слова «колись». Там написано – Україна стане членом НАТО, першим етапом чи одним з етапів має бути надання їй Плану дій щодо членства. Заява 2008 року. Скільки років минуло з того часу, ми всі з вами бачимо, і наскільки обстановка, особливо з початку відкритої агресії Росії проти України, змінилася, ми також бачимо», – зауважив Жовква.

Він додав, що всі рішення самітів НАТО щодо членства України дійсні.

«До речі, заява Бухарестського саміту була підтверджена на Мадридському саміті (2022 року), коли у новій Стратегічній концепції НАТО на наступні 10 років було продубльовано відповідне положення, що Україна стане членом НАТО. Рішення щодо членства тієї чи іншої країни в НАТО, наприклад, як зараз відбувається з Фінляндією та Швецією, приймаються на самітах. Тому всі рішення самітів НАТО щодо членства України – вони можливі, і про них забувати не можна і не треба», – акцентував Жовква.

Заступник керівника Офісу президента зауважив, що Україна може оминути етап виконання Плану дій щодо членства в Альянсі, так як це зробили Швеція і Фінляндія.

«Безумовно, на сьогодні ми бачимо, що дві країни – Швеція і Фінляндія – рухаються до НАТО без інструменту – Плану дій щодо членства. Україна уважно стежить за цим процесом і побачила, що насправді, коли говорилося про те, що не можна без ПДЧ, виявилося що можна. Україна враховує ці реалії, Україна враховувала ті реалії, подаючи заявку в п'ятницю… Україна також не проти йти тим шляхом», – сказав Жовква.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна готова виконати всі кроки НАТО для успішної інтеграції до Альянсу, якщо такі кроки будуть визначені.

Додамо, 30 вересня президент України Володимир Зеленський після засідання РНБО заявив, що Україна подає заявку на членство в НАТО у прискореному порядку. Планується, що це відбудеться за сценарієм Швеції та Фінляндії без узгодженого Плану дій щодо вступу.

Також Зеленський запропонував надати Україні гарантії безпеки, поки члени НАТО шукатимуть консенсус.

Варто зазначити, що у 2019 році Україна закріпила у Конституції курс на членство в ЄС та НАТО. Це стало стратегічною метою держави.

Зауважимо, що Білий дім вважає, що питання членства України в Північноатлантичному Альянсі поки що не на часі

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Теги: НАТО Україна

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