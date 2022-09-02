Росіяни втрачають інтерес до війни – результати опитування

«Дуже уважно» стежать за подіями, пов’язаними з війною проти України, 21% росіян

Частка росіян, які уважно стежать за вторгненням їхньої країни в Україну, продовжує зменшуватися. Про це свідчать результати опитування російського «Левада-центру».

Зокрема, за результатами опитування, 21% громадян Росії «дуже уважно» стежать за подіями (у липні – 25%, у березні – 29%) і ще 30% стежать «досить уважно» (31% у липні, 35% у березні).

При цьому думки росіян щодо того, чи потрібно продовжувати військові дії, чи переходити до переговорів, розділилися майже порівну: 48% вважає, що потрібно й надалі воювати, 44% – виступають за мирні переговори.

Опитування також показало, що на тлі вторгнення в Україну у росіян переважає почуття «гордості за Росію» (48%) та «тривога, страх, жах» (31%). Ці настрої практично не змінилися із березня.

Крім того, все більше громадян країни-агресора впевнені в тому, що війна триватиме від пів року та довше.

Водночас 60% опитаних росіян не вважають, що такі люди, як вони самі, несуть моральну відповідальність за загибель мирних жителів та руйнування в Україні; 10% вважають, що «безумовно несуть», 23% – «певною мірою несуть».

Нагадаємо, як свідчать результати опитування, від 24 лютого 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, понад 80% росіян частково або повністю втратили свої заощадження.

Як відомо, раніше президент країни-агресорки Росії Володимир Путін підписав указ про збільшення штатної чисельності Збройних сил РФ. Відповідно до указу, з 1 січня 2023 року штатну чисельність Збройних сил РФ збільшиться на 137 тис. осіб.

Представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцькій раніше заявив, що російський диктатор Володимир Путін своїм указом збільшив чисельність армії, аби залучити більше осіб для війни в Україні та показати Заходу «міць». Але навряд чи це йому допоможе.