Скоро знадобиться нова хвиля. Зеленський прокоментував «завершення» мобілізації в РФ

За словами президента, Росія намагається посилити тиск на українські позиції, використовуючи мобілізованих

Президент Володимир Зеленський вважає, що мобілізовані окупанти настільки погано підготовлені та екіпіровані, що Росії невдовзі може знадобитися нова хвиля мобілізації. Про це він заявив під час відеозвернення.

«Провів кілька нарад з військовими щодо поточної ситуації на передовій наших активних дій. Сьогодні у ворога у ворога звітують про нібито завершення їхньої мобілізації.Про нібито непотрібність нових хвиль відправки громадян Росії на фронт. Ми відчуваємо на передовій зовсім інше», – заявив Зеленський.

Президент додав, що Росія намагається посилити тиск на українські позиції, використовуючи мобілізованих, але вони настільки погано підготовлені та екіпіровані, настільки грубо застосовуються командуванням, що це дозволяє припустити, що вже скоро Росії може знадобитись і нова хвиля відправки людей на війну.

«Ми до цього готуємось - готуємось до того, що поточне російське керівництво шукатиме будь-яких нових можливостей, щоб продовжувати війну. Зокрема й завдяки своїм спільникам - в Ірані», – додав Зеленський.

Президент зауважив, що на сьогодні щоденно відбувається робота з партнерами України для того, щоб посилити протиповітряну оборону країни та інші наші оборонні можливості. Також посилюється захист критичної інфраструктури України, передусім енергетичної.

Нагадаємо, триває 247 повномасштабної війни Росії проти України. Ворог намагається утримати тимчасово захоплені території, концентрує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, при цьому не припиняючи наступальні операції на Бахмуті та Авдіївці іони. Ворог обстрілює позиції наших військ уздовж лінії зіткнення та проводить повітряну розвідку. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї війни, вона продовжує наносити удари по критичній інфраструктурі та домівках цивільного населення.