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Нацгвардійці знищили ворожу ДРГ та взяли в полон «мобілізованого» з Донеччини

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Нацгвардійці знищили ворожу ДРГ та взяли в полон «мобілізованого» з Донеччини
Полоненого гвардійці передали відповідним службам
Нацгвардія

Полонений був «мобілізований» нещодавно, в одному із перших зіткнень їхню групу розбили

Спецпризначенці Національної гвардії України розбили диверсійно-розвідувальну групу противника на Донецькому напрямку та захопили у полон «мобілізованого» з так званої ДНР. Про це повідомляє пресслужба Нацгвардії.

Полонений розповів, що він був мобілізований нещодавно і вже відправлений разом з іншими такими чоловіками у район ведення бойових дій. В одному із перших зіткнень їхню групу розбили.

Полоненого гвардійці передали відповідним службам.

Нацгвардійці знищили ворожу ДРГ та взяли в полон «мобілізованого» з Донеччини фото 1

Раніше повідомлялося, що ЗСУ взяли в полон «вагнерівця»-вбивцю, завербованого на війну в тюрмі.

Також у мережі з'явилося відео військовополоненого російського окупанта, який розповідає про те, як потрапив у полон в Україні. Росіянин розповів, що його мобілізували 3 жовтня. Два рази звозили на стрільби. Посадили до «Камазу» та привезли на територію України. Згодом він розплакався і визнав: українці ставляться до рашистів краще, ніж їхня влада.

До слова, триває 247-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, водночас не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів: Андріївка, Білогорівка Луганської області; Бахмут, Бахмутське, Времівка, Зеленопілля, Соледар, Майорськ, Мар’їнка, Невельське, Новобахмутівка, Первомайське, Яковлівка Донецької області. 

Теги: війна росія окупанти Україна Донеччина

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