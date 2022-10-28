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На фронт відправили вже понад 80 тис. осіб: Шойгу відзвітував Путіну про мобілізацію

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
На фронт відправили вже понад 80 тис. осіб: Шойгу відзвітував Путіну про мобілізацію
За словами Шойгу було мобілізовано 300 тис. рашистів
фото: defence-ua

Путін завив, що відправляти на передову потрібно лише добре підготовлених мобілізованих

Міністр оборони країни-агресорки Сергій Шойгу відзвітував Путіну про стан  часткової мобілізації в РФ і заявив, що на територію України відправили вже 82 тис. мобілізованих. Про це пишуть пропагандистські ЗМІ.

За словами Шойгу було мобілізовано 300 тис. рашистів, середній вік призваних начебто 35 років. 218 тис. мобілізованих, за словами Шойгу, проходять бойове злагодження на полігонах. «Встановлене завдання 300 тисяч осіб виконано, інших мобілізаційних завдань не планується», – заявив Шойгу.

Путін на зустрічі з Шойгу заявив, що відправляти на передову потрібно лише добре підготовлених мобілізованих.

Як відомо, до середини жовтня в Росії могли мобілізувати щонайменше 492 тис. осіб. Екіпірування цих вояків мізерне, все спорядження росіяни мусять купувати самостійно. При цьому ставляться до них гірше, як до тварин: покидають напризволяще та кидають на смерть. Наприклад, мобілізовані з Тюменської області записали відеозвернення до влади. Чоловіки показали, що саме їм видали, перед тим, як відправити на війну. Варто відзначити, що в аптечці окупантів присутній лише бинт.

 

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Теги: путін мобілізація Сергій Шойгу

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