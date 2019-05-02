«Слава Україні»: Кікабідзе емоційно привітав Зеленського з перемогою на виборах



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Актор і співак Вахтанг Кікабідзе

Кікабідзе побажав Зеленському «мудро керував своєю величезною країною»

Відомий актор і співак Вахтанг Кікабідзе побажав переможцю виборів президента України Володимиру Зеленському мудрості на посаді глави держави.

Про це він сказав про у відеозверненні до Зеленського, опублікованому у Facebook.

«Дорогий Володю, я маю честь називати себе другом. Але відсьогодні я називатиму тебе, точніше – вас називатиму – президентом усієї України. Хочу побажати тобі щастя, побажати, щоб ти мудро керував своєю величезною країною», - заявив Кікабідзе.

Також він сказав на прощання: «Дай Боже, вам здоров'я, слава Україні».

Варто зазначити, що раніше Володимир Зеленський продюсував концерти Кікабідзе в Україні.

Нагадаємо, 30 квітня Центральна виборча комісія оголосила офіційні результати виборів після підрахунку всіх протоколів з мокрими печатками.

Переможцем визнаний Володимир Зеленський, за нього проголосували 13 541 528 виборців (73,22%). За Петра Порошенка - 4 522 450 (24,45%).

У прес-службі Зеленського заявили, що вже чекають на інавгурацію.

Слід зазначити, що офіційним оголошенням результатів виборів президента є опублікування результатів виборів у газетах «Голос України» та «Урядовий кур’єр».

Після цього починається відлік 30-денного терміну, коли новообраний президент має вступити на пост. Спікер Андрій Парубій має визначити дату урочистого засідання Верховної Ради. На цьому засіданні Зеленський складе присягу народові в присутності голови Конституційного суду. Потім представник ЦВК вручить Зеленському посвідчення президента України.

Чинний президент України Петро Порошенко у телефонній розмові привітав Володимира Зеленського з офіційними результатами виборів і домовився з ним про зустріч.