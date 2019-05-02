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    Політика

    «Слава Україні»: Кікабідзе емоційно привітав Зеленського з перемогою на виборах

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    Актор і співак Вахтанг Кікабідзе&nbsp; - «Слава Україні»: Кікабідзе емоційно привітав Зеленського з перемогою на виборах
    Актор і співак Вахтанг Кікабідзе 

    Кікабідзе побажав Зеленському «мудро керував своєю величезною країною»

    Відомий актор і співак Вахтанг Кікабідзе побажав переможцю виборів президента України Володимиру Зеленському мудрості на посаді глави держави.

    Про це він сказав про у відеозверненні до Зеленського, опублікованому у Facebook.

     «Дорогий Володю, я маю честь називати себе другом. Але відсьогодні я називатиму тебе, точніше – вас називатиму – президентом усієї України. Хочу побажати тобі щастя, побажати, щоб ти мудро керував своєю величезною країною», - заявив Кікабідзе.

    Також він сказав на прощання: «Дай Боже, вам здоров'я, слава Україні».

    Варто зазначити, що раніше Володимир Зеленський продюсував концерти Кікабідзе в Україні.

    Нагадаємо, 30 квітня Центральна виборча комісія оголосила офіційні результати виборів після підрахунку всіх протоколів з мокрими печатками.

    Переможцем визнаний Володимир Зеленський, за нього проголосували 13 541 528 виборців (73,22%). За Петра Порошенка - 4 522 450 (24,45%).

    У прес-службі Зеленського заявили, що вже чекають на інавгурацію.

    Слід зазначити, що офіційним оголошенням результатів виборів президента є опублікування результатів виборів у газетах «Голос України» та «Урядовий кур’єр».

    Після цього починається відлік 30-денного терміну, коли новообраний президент має вступити на пост. Спікер Андрій Парубій має визначити дату урочистого засідання Верховної Ради. На цьому засіданні  Зеленський складе присягу народові в присутності голови Конституційного суду. Потім представник ЦВК вручить Зеленському посвідчення президента України.

    Чинний президент України Петро Порошенко у телефонній розмові привітав Володимира Зеленського з офіційними результатами виборів і домовився з ним про зустріч.

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