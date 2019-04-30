У Зеленського чекають на інавгурацію



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Штаб Володимира Зеленського, 21 квітня 2019 р. Фото: Станіслав Груздєв, Главком

За Володимира Зеленського проголосували 73,22% виборців

У команді Володимира Зеленського заявили про перемогу у другому турі виборів Президента України. Про це йдеться в заяві прес-служби Зеленського.

«21 квітня 2019 року в Україні пройшов другий тур виборів президента, явка виборців склала 61,37%. Сьогодні Центральною виборчою комісією оголошено офіційні результати виборів Президента України. Згідно з даними обробки 100% електронних протоколів, за Володимира Зеленського проголосували 73,22% виборців. А отже ми офіційно перемогли у другому турі виборів Президента України!» - зазначає прес-служба новообраного президента.

«Чекаємо на інавгурацію!» - додали у Зеленського.

Нагадаємо, сьогодні, 30 квітня, Центральна виборча комісія оголосила офіційні результати виборів після підрахунку всіх протоколів з мокрими печатками.

Переможцем визнаний Володимир Зеленський, за нього проголосували 13 541 528 виборців (73,22%). За Петра Порошенка - 4 522 450 (24,45%).

Слід зазначити, що офіційним оголошенням результатів виборів президента є опублікування результатів виборів у газетах «Голос України» та «Урядовий кур’єр».

Після цього починається відлік 30-денного терміну, коли новообраний президент має вступити на пост. Спікер Андрій Парубій має визначити дату урочистого засідання Верховної Ради. На цьому засіданні Зеленський складе присягу народові в присутності голови Конституційного суду. Потім представник ЦВК вручить Зеленському посвідчення президента України.

25 квітня Володимир Зеленський стверджував, що ЦВК затягує оголошення результатів, щоб він не міг розпустити Раду. У ЦВК у відповідь заявили, що заяви Зеленського безпідставні, а центрвиборчком працює навпаки з випередженням графіку.