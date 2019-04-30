Порошенко і Зеленський домовилися зустрітися найближчим часом (відео)



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Петро Порошенко назвав питання, якому присвятить останні тижні своїх президентських повноважень

Чинний президент України Петро Порошенко привітав Володимир Зеленського з офіційними результатами виборів, оголошеними сьогодні Центральною виборчою комісією. Про це Порошенко повідомив у своєму зверненні до співвітчизників.

«Як чинний глава держави щойно подзвонив до Володимира Зеленського і привітав його з офіційними результатами виборів, які сьогодні оголосила Центральна виборча комісія», - сказав він.

Порошенко зазначив, що зараз потрібно «продемонструвати усім нашим партнерам єдину українську позицію в той час, коли роздаванням російських паспортів на окупованих територіях Кремль здійснює черговий етап гібридної війни проти України». «В такий спосіб Путін готує обґрунтування нового витка військової агресії під приводом нібито захисту прав громадян Росії», - переконаний глава держави.

Порошенко вважає, що Російська Федерація заслуговує на істотне посилення санкцій проти неї. «Це питання буде головним, чому присвячу останні тижні своїх президентських повноважень. Але продовжити і завершити вирішення цієї проблеми - це вже відповідальність нового президента. Тому вважаю, що ми мали би скоординувати наші зусилля», - сказав він.

Порошенко повідомив, що під час телефонної розмови вони із Зеленським домовилися зустрітися найближчим часом. «Суперництво на виборах залишилося в минулому. Ми не маємо дати Путіну жодного шансу скористатися перехідним періодом в Україні, нашим демократичним процесом передачі влади. Розраховую, така позиція знайде підтримку і у обраного президента», - підкреслив він.

Порошенко також подякував українцям, які проголосували за нього, за підтримку.

Нагадаємо, сьогодні, 30 квітня, Центральна виборча комісія оголосила офіційні результати виборів після підрахунку всіх протоколів з мокрими печатками.

Переможцем визнаний Володимир Зеленський, за нього проголосували 13 541 528 виборців (73,22%). За Петра Порошенка - 4 522 450 (24,45%).

У прес-службі Зеленського заявили, що вже чекають на інавгурацію.

Слід зазначити, що офіційним оголошенням результатів виборів президента є опублікування результатів виборів у газетах «Голос України» та «Урядовий кур’єр».

Після цього починається відлік 30-денного терміну, коли новообраний президент має вступити на пост. Спікер Андрій Парубій має визначити дату урочистого засідання Верховної Ради. На цьому засіданні Зеленський складе присягу народові в присутності голови Конституційного суду. Потім представник ЦВК вручить Зеленському посвідчення президента України.

25 квітня Володимир Зеленський стверджував, що ЦВК затягує оголошення результатів, щоб він не міг розпустити Раду. У ЦВК у відповідь заявили, що заяви Зеленського безпідставні, а центрвиборчком працює навпаки з випередженням графіку.