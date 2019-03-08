Словаччина викликала посла Росії «на килим», аби довести, що Крим – це Україна



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Між Словаччиною і Росією виник дипломатичний скандал Фото: УНІАН

Росію обурила заява директора МЗС Словаччини про те, що «війна в Європі вже не табу»

МЗС Словаччини викликало посла Росії в Братиславі Олексія Федотова через критику з боку російського посольства на адресу держсекретаря Міноборони Словаччини Роберта Ондрейчака, повідомляє прес-служба МЗС Словаччини, якe цитує інформагентство «Укрінформ».

Політичний директор МЗС Словаччини Маріан Якубоци заявив послу РФ про неприпустимість публічного коментування посольством представника країни, що приймає диппредставників.

Раніше російське посольство обурилося через висловлювання Ондрейчака про те, що після анексії Криму «війна в Європі вже не табу». Росіяни оприлюднили відкритий лист, у якому зажадали пояснень.

Маріан Якубоци сказав послу Росії, що висловлювання Ондрейчака не є офіційною позицією Словаччини, проте наголосив, що країна поважає територію Україну в міжнародно визнаних кордонах, анексію Криму назвав порушенням міжнародного права, а «референдуми» на півострові - незаконними і нелегітимними.

Як повідомляв «Главком», це не перший скандал, пов’язаний із російськими дипломатами у Словаччині. У грудні 2018 року Словаччина вислала із своєї території російського дипломата, якого обвинуватили у шпигунстві.