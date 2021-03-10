«Слуга Народу» хоче обговорити Стамбульську конвенцію на рівні парламенту

Стамбульська конвенція — це міжнародна угода Ради Європи, яку ратифікували щонайменше 34 країни

Голова партії «Слуга Народу» Олександр Корнієнко заявив, що хоче обговорити на рівні парламенту питання ратифікації Конвенції Ради Європи про запобігання насильства щодо жінок і домашнього насильства, більш відомої як Стамбульська конвенція.

Про це він повідомив в ефірі програми на hromadske.

«У нас немає такої задачі заговорити це або виштовхнути, що це якась неважлива дискусія церковників з правозахисниками. Хочемо про це принаймні поговорити на рівні парламенту», — сказав Корнієнко.

Він зазначив, що рано чи пізно в Україні приймуть цю конвенцію, однак найближчим часом це навряд чи відбудеться.

«Якщо я пообіцяю, що ми завтра її ухвалимо — я збрешу. Зокрема через позицію Ради Церков та інших релігійних організацій. Рано чи пізно ми це ухвалимо. 20 років намагались відкрити ринок землі — все одно ми його відкрили. Всьому свій час і свій процес», ㅡ каже Олександр Корнієнко.

Стамбульська конвенція — це міжнародна угода Ради Європи, яку ратифікували щонайменше 34 країни. Це перший міжнародний юридично обов'язковий законодавчий акт, покликаний захищати права жінок в усьому світі й у будь-який час — як мирний, так і під час війн. Він фіксує загальні принципи того, як саме ці права мають захищатися, та встановлює кримінальну відповідальність за насильство проти жінок.