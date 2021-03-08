  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус
    Суспільство

    Марина Порошенко: гендерна рівність та вільний доступ жінок до політики – ознака європейської держави

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    &laquo;Країна без дискримінації і сексизму &ndash; це європейська країна, а рівноправність у всіх сферах &ndash; це запорука успіху" &ndash; Марина Порошенко - Марина Порошенко: гендерна рівність та вільний доступ жінок до політики – ознака європейської держави

    «Країна без дискримінації і сексизму – це європейська країна, а рівноправність у всіх сферах – це запорука успіху" – Марина Порошенко

    Час ламати стереотипи про «чоловік не може виховувати дитину», а жінка «не може займати керівні посади чи бути політиком» – Марина Порошенко

    Гендерна рівність та вільний доступ жінок до політики є важливим кроком у становленні України як європейської держави. Про це у відеозверненні заявила лідерка «Європейської Солідарності» у Київраді, голова Постійної комісії з питань охорони здоров’я та соціальної політики Марина Порошенко.

    «Для нас дуже важливо виховати цивілізоване толерантне суспільство, яке категорично не сприймає дискримінації щодо віку, статі, походження чи інших відмінностей своїх громадян», – наголошує Марина Порошенко.

    «Нам справді давно пора зламати стереотипи, що «чоловік не може виховувати дитину», а жінка «не може займати керівні посади чи бути політиком». Навчитися сприймати кожну людину, насамперед, як особистість, і оцінювати як професіонала свої справи. Саме від такого підходу зможе виграти і суспільство, і країна. Адже ми знаємо безліч вітчизняних та світових прикладів, коли чоловіки ставали неперевершеними кухарями, вихователями та вчителями, а жінки очолювали партії, рухи, уряди та країни. І це змінювало світ на краще», – переконана голова комісії Київради.

    Марина Порошенко зауважила, що у міжнародних звітах Україна досі посідає не найкращі місця через низьку залученість жінок у політику. Нині в українському парламенті тільки 21% жінок, а в уряді тільки 3 міністерки.

    «Разом з тим, у питанні представлення жінок у політиці я хочу особливо відзначити роботу нашої команди. Адже фракція «Європейської Солідарності» у Верховній Раді України на 30% складається з депутаток, а на довибори наша політична сила висунула ще двох кандидаток – Марусю Звіробій та Юлію Кузьменко. Київська міська рада також представлена 30% депутаток. З кожним роком нас у політиці стає все більше», – підкреслила Марина Порошенко.

    За її словами, суспільству складно підтримувати ідею залучення жінок у велику політику, коли високопосадовці публічно висловлюють печерно-патріархальні погляди – і тим самим не руйнують, а навпаки формують ще більші стереотипи, наприклад, дозволяючи собі порівнювати жінок України з туристичними брендами.

    «Ми всі також чули історію, яка нещодавно трапилася з депутаткою »Європейської Солідарності» на Рівненщині, коли її зацькували лише за те, що на публічний захід вона прийшла з власною дитиною. І в цьому контексті дуже важливим є ухвалення відповідного законодавства щодо притягнення до адміністративної відповідальності за прояви сексизму». Адже країна без дискримінації і сексизму – це європейська країна, а рівноправність у всіх сферах – це запорука успіху», – переконана Марина Порошенко.

    Читайте також:
    Сьогодні – Міжнародний жіночий день: історія свята, прикмети і заборони
    Теги: 8 березня свята партії Україна Марина Порошенко жінка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies