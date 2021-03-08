Марина Порошенко: гендерна рівність та вільний доступ жінок до політики – ознака європейської держави

«Країна без дискримінації і сексизму – це європейська країна, а рівноправність у всіх сферах – це запорука успіху" – Марина Порошенко

Час ламати стереотипи про «чоловік не може виховувати дитину», а жінка «не може займати керівні посади чи бути політиком» – Марина Порошенко

Гендерна рівність та вільний доступ жінок до політики є важливим кроком у становленні України як європейської держави. Про це у відеозверненні заявила лідерка «Європейської Солідарності» у Київраді, голова Постійної комісії з питань охорони здоров’я та соціальної політики Марина Порошенко.

«Для нас дуже важливо виховати цивілізоване толерантне суспільство, яке категорично не сприймає дискримінації щодо віку, статі, походження чи інших відмінностей своїх громадян», – наголошує Марина Порошенко.

«Нам справді давно пора зламати стереотипи, що «чоловік не може виховувати дитину», а жінка «не може займати керівні посади чи бути політиком». Навчитися сприймати кожну людину, насамперед, як особистість, і оцінювати як професіонала свої справи. Саме від такого підходу зможе виграти і суспільство, і країна. Адже ми знаємо безліч вітчизняних та світових прикладів, коли чоловіки ставали неперевершеними кухарями, вихователями та вчителями, а жінки очолювали партії, рухи, уряди та країни. І це змінювало світ на краще», – переконана голова комісії Київради.

Марина Порошенко зауважила, що у міжнародних звітах Україна досі посідає не найкращі місця через низьку залученість жінок у політику. Нині в українському парламенті тільки 21% жінок, а в уряді тільки 3 міністерки.

«Разом з тим, у питанні представлення жінок у політиці я хочу особливо відзначити роботу нашої команди. Адже фракція «Європейської Солідарності» у Верховній Раді України на 30% складається з депутаток, а на довибори наша політична сила висунула ще двох кандидаток – Марусю Звіробій та Юлію Кузьменко. Київська міська рада також представлена 30% депутаток. З кожним роком нас у політиці стає все більше», – підкреслила Марина Порошенко.

За її словами, суспільству складно підтримувати ідею залучення жінок у велику політику, коли високопосадовці публічно висловлюють печерно-патріархальні погляди – і тим самим не руйнують, а навпаки формують ще більші стереотипи, наприклад, дозволяючи собі порівнювати жінок України з туристичними брендами.

«Ми всі також чули історію, яка нещодавно трапилася з депутаткою »Європейської Солідарності» на Рівненщині, коли її зацькували лише за те, що на публічний захід вона прийшла з власною дитиною. І в цьому контексті дуже важливим є ухвалення відповідного законодавства щодо притягнення до адміністративної відповідальності за прояви сексизму». Адже країна без дискримінації і сексизму – це європейська країна, а рівноправність у всіх сферах – це запорука успіху», – переконана Марина Порошенко.

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