Скандал в Бундестазі: учасник афери із закупівлею масок подав у відставку

Скласти мандат підозрюваний у корупції депутат німецького парламенту обіцяв ще вчора

Про складання мандату депутату Бундестагу повідомив представник Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Ніколас Лебель, який опинився в центрі скандалу із закупівлею медичних масок.

«Щоб відвернути подальшу шкоду від моєї партії я негайно відмовляюся від мандата в Бундестазі», – заявив сьогодні, 8 березня, Лебель, якого цитує інформагенція DPA.

Напередодні 34-річний політик пообіцяв скласти свій мандат наприкінці серпня та більше не висувати свою кандидатуру на виборах до Бундестагу через скандал, пов'язаний із посередництвом при закупівлі захисних масок. Лебель визнав, що його дії були помилкою. Утім, представники ХДС закликали Лебеля негайно здати мандат депутата.

Тим часом лідер сестринської партії ХДС – Християнсько-соціального союзу (ХСС) – Маркус Зедер закликав свого однопартійця Георга Нюсляйна також негайно відмовитися від мандата депутата Бундестагу.

Нагадаємо, фірма Лебеля отримала близько 250 тисяч євро комісійних за посередництво при закупівлі китайських захисних масок в умовах боротьби з пандемією Covid-19. Ще більші комісійні (650 тисяч євро), за даними ЗМІ, за посередництво в закупівлі масок були переказані фірмі, до якої причетний Георг Нюсляйн. Раніше Нюсляйн також оголосив про свій вихід із фракції ХДС/ХСС і пообіцяв, що не виставлятиме свою кандидатуру на виборах до Бундестагу у вересні.

Як відомо, наприкінці вересня цього року в ФРН мають відбутися парламентські вибори. Наразі прокуратура Мюнхена розслідує справу щодо корупції при закупівлі засобів індивідуального захисту.