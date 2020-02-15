«Слуга народу» внесла законопроєкт, який дозволить підліткам з 14 років змінювати стать без згоди батьків



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Законопроєкт 2684 дозволить підліткам із 14 років міняти стать без згоди батьків, а також відмовлятися від необхідного лікування, - Булах Лада

14-річні зможуть відмовлятися від лікування алкоголізму, наркоманії токсикоманії та інших небезпечних залежностей чи хвороб

У Верховній Раді зареєстровано проєкт закону України №2684 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації прав підлітків у сфері охорони здоров’я».

Його автором є народна депутатка від президентської фракції «Слуга народу» (номер у списку 89), голова підкомітету з питань забезпечення епідемічної безпеки, боротьби із ВІЛ/СНІД та соціально небезпечними захворюваннями Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Лада Булах.

Зміна до закону України «Про охорону дитинства» полягає у внесенні поняття «дитина підліткового віку (підліток)» та напрямків соціального становлення підлітків, а також можливість визначати особливості прав підлітків у сфері охорони здоров’я, до Цивільного кодексу України – у внесенні змін до ст. 285 шляхом надання права підліткам у доступі до інформації про стан свого здоров’я з 14 років, а також доповненням ст. 32 положеннями про можливість неповнолітніх укладати правочини щодо реалізації права на охорону здоров’я.

Але це ще не все.

«Якщо уважніше подивитися на цей законопроєкт, то надання дітям права з 14 років укладати правочини щодо реалізації права на охорону здоров’я містить шерег небезпек», – наголошує релігійний портал Credo.

14-річні зможуть відмовлятися від лікування алкоголізму, наркоманії токсикоманії та інших небезпечних залежностей чи хвороб. Якщо досі відповідальність за лікування несли батьки, то цей законопроєкт дає право підлітку відмовлятися від лікування, бо єдиним, хто приймає рішення щодо лікування, стає сам підліток.

Окрім того, Законопроєкт 2684 дозволить підліткам із 14 років міняти стать без згоди батьків, а також відмовлятися від необхідного лікування. На сьогодні будь-які терапевтичні втручання в межах спеціалізованої психіатричної допомоги дітям із гендерною дисфорією (бажання хірургічно змінити свою стать) можуть проводитися в віці до 14 років за інформованою згодою обох батьків; після 14 років – обох батьків і дитини (наказ Міністерства охорони здоров’я України 15.09.2016 № 972 Розділ ІІ, частина 2 (Вторинна медична допомога), пункт 4.)

«Тобто нині зміна статі можлива з 14 років лише за згодою дитини та обох батьків. Враховуючи те, яка кампанія по просуванню гендерної ідеології розгорнута в різних сферах, зокрема в освітніх закладах (так звана гендерно-нейтральна школа), можна тільки уявити, які будуть наслідки того, коли підліткам будуть постійно говорити щось на зразок «подумайте, може, у вас не та стать, а також, якщо хочете,то з 14 років можете робити операцію», – наголошує Credo.

Як зазначається на офіційному сайті парламенту, науково-експертне управління ВРУ рекомендує відправити законопроєкт на доопрацювання.

Булах Лада Валентинівна

Закінчила Київський інститут культурних і соціальних зв’язків (факультети психології і соціології).

Навчалася у Національній академії праці і соціального управління. Отримала диплом Міжнародного інституту менеджменту.

Закінчила Український католицький університет (фах «Управління неурядовими організаціями, проектний менеджмент»).

Вона працювала у благодійних організаціях та центрах допомоги, пройшла шлях від соціального працівника до керівника. Заснувала Соціальне підприємство «Миті».

Займається громадською діяльністю (потребами людей з туберкульозом, ВІЛ/СНІД, дітей-сиріт, жінок, що зазнали сімейного насильства, біженців, ветеранів АТО на міському, національному і міжнародному рівнях).

До обрання у Верховну Раду депутатка Булах очолювала благодійну організацію «100 % життя. Київський регіон».

Член Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування, голова підкомітету з питань забезпечення епідемічної безпеки, боротьби із ВІЛ/СНІД та соціально небезпечними захворюваннями.