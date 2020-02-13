«Слуги народу» визнали, що ОПЗЖ заблокувала продаж сільгоспземлі



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Народний депутат Вадим Рабінович проти відкриття ринку землі

«Опозиційна платформа – За життя» внесла майже 3,5 тисячі поправок до проєкту закону про ринок землі

Представники фракції «Опозиційна платформа – За життя», одним з лідерів якої є народний депутат Вадим Рабінович, зареєстрували 3,5 тисячі поправок до законопроєкту щодо продажу української землі і тим самим заблокувала прийняття цього закону. В цьому зізналася народний депутат України, член фракції «Слуга народу» Роксолана Підласа в ефірі телеканалу «Рада».

«За моєю оцінкою, усі правки до закону щодо ринку землі ми будемо розглядати до липня. Це за умови, якщо автори кожну з поправок будуть виносити на підтвердження в сесійній залі і ми будемо працювати 14 пленарних годин на тиждень. Але не кожний тиждень є пленарним і депутати також працюють в округах. Тому розгляд правок – це довготривалий процес», – зазначила вона.

Парламентар також заявила, що представники пропрезидентської сили на мають намірів порушувати закон і будуть розглядати даний законопроєкт згідно з Регламентом.

«Кожна фракція подала по 100–200 поправок, які змінюють суть законопроєкту, а «Опозиційна платформа – За життя» генерувала аж 3,5 тисячі однакових за змістом і формою, і депутати від цієї фракції кожну з поправок ставлять на підтвердження. Ми бачимо, що коли ці депутати їх представляють, вони не акцентують увагу на суті поправок, а проголошують якійсь політичні меседжи, і голова Аграрного комітету Микола Сольський вимушений все це коментувати цілий день. Наша позиція незмінна: ми йдемо за законом, у нас немає навіть думок щодо порушення Регламенту, ми готові йти по процедурі і по всім правкам. І ми з цим нічого не можемо зробити, поки «Опозиційна платформа – За життя» наполягатиме на своїх 3,5 тисячах поправках до закону про ринок землі», – визнала народний депутат.

Нагадаємо, раніше американський мільярдер Джордж Сорос почав масштабну чорну медіакампанію з метою помститися Вадиму Рабіновичу за критику щодо відкриття ринку землі. Політичні експерти зазначали, що це відбувається через те, що саме Рабінович став головним ворогом «соросят» через земельне питання.

Раніше лідер партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко спрогнозував, що прийняття закону про землю може зайняти близько двох місяців.