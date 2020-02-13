Суд захистив наглядову раду «Укргідроенерго» від дій Мінекоенерго



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Голова Наглядової ради «Укргідроенерго» Валентин Гвоздій

Голова Наглядової ради «Укргідроенерго» оскаржити дії Мінекоенерго в суді та виграв його

Адвокат, голова Наглядової ради «Укргідроенерго» Валентин Гвоздій, повноваження якого відновлені судом, вважає, що незаконні дії Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища щодо членів наглядових рад повинні стати справжнім тестом для українського уряду в частині боротьби з корупцією у державному секторі економіки.

Про це він сказав «Українським новинам», коментуючи рішення суду, яким розпорядження Міненергоекологіі про дострокове припинення його повноважень призупинено.

«Фактично адмінсуд, приймаючи своє рішення, виходив в першу чергу з очевидної протиправності і роз'яснив, що зараз в Україні є два типи членів наглядових рад державних підприємств - представники держави і незалежні члени. Для незалежних членів законодавство передбачає окремий механізм - ст. 53-1 закону України про акціонерні товариства, в якому зазначається, що «в разі, якщо незалежний директор (член) наглядової ради не відповідає вимогам, встановленим законом для незалежного директора, то акціонер має право звернутися до суду з відповідним позовом про припинення його повноважень. До тих пір, поки суд розглядатиме цей позов, незалежний директор продовжує виконувати свої обов'язки до вступу в силу судового рішення щодо цієї суперечки», - заявив Гвоздій.

Він підкреслив, що лише таким чином незалежний член наглядової ради держпідприємства може бути відсторонений від посади.

Гвоздій нагадав, що 24 січня перший заступник міністерства енергетики та охорони навколишнього середовища Віталій Шубін викликав його на зустріч, на якій також був присутній делегований міністерством член наглядової ради, призначений державою Олег Палайда.

Він зазначив, що під час зустрічі йому повідомили про бажання змінити генерального директора ПрАТ «Укргідроенерго» і «попросили» це питання внести до порядку денного засідання наглядової ради «Укргідроенерго» 4 лютого. У разі відмови, Гвоздію прямо погрожували звільненням.

Він зазначив, що на зустрічі йому повідомили, що «якщо керівник не буде звільнений, вони його дискредитують і нацькують на нього правоохоронні органи ... із прямим натяком, що і стосовно нас, можливо, це зроблять».

«Як тільки я вийшов із зустрічі, негайно повідомив про це антикорупційні органи, як це і передбачено антикорупційним законодавством, а також дав інтерв'ю кільком інтернет-ЗМІ, в якому заявив, що не збираюся виконувати незаконні накази», - сказав Гвоздій.

В результаті вже 4 лютого, за словами Гвоздія, електронною поштою повідомили про припинення його повноважень, як незалежного члена наглядової ради «Укргідроенерго», тому він і вирішив оскаржити незаконні дії Міненерго в суді.

«Вважаю, що такими діями посадові особи Міненергоекологіі намагалися досягти своїх корупційних цілей. Адже позбувшись мене, таким чином намагалися залякати і інших незалежних членів наглядових рад державних підприємств», - зазначив Гвоздій.

Він підкреслив, що метою реформи корпоративного управління держсектора, зокрема впровадження спостережних рад було, в тому числі, і страхування держпідприємств від політичного впливу.

Гвоздій звернув увагу, що нове законодавство в першу чергу ставило завдання убезпечити держпідприємства від такого ручного управління, проте дії Міненергоекологіі демонструють протилежне і такі випадки повинні знаходитися в зоні особливої уваги антикорупційних та правоохоронних органів.

«Сьогодні потрібно підняти питання на найвищому рівні державної влади, оскільки такі дії кидають тінь і ставлять хрест не лише на принципах верховенства права, але й корпоратизації державного сектору. Адже якщо сьогодні влада так зухвало порушує закон, то виникає питання: чи має вона моральне право вимагати дотримання цього закону від звичайного громадянина?», - резюмував Гвоздій.