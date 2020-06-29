«Слуги народу» восени планують представити законопроєкт про опозицію



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Робочу група з підготовки закону про опозицію очолив перший віцеспікер Руслан Стефанчук Фото: Главком

Стефанчук наголосив на важливості закріплення «каталогу прав опозиції»

Монобільшість у парламенті планує у вересні представити на обговорення законопроєкт про опозицію.

Про це в інтерв’ю «Радіо Свобода» розповів перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук.

«Це перший варіант, який буде на обговорення. Бо ми теж хочемо його обговорити широко. І ми хочемо зробити, щоб цей законопроєкт був надзвичайно ґрунтовним і не міг бути підданий змінам. Тому що ми чудово усвідомлюємо, що хтось сьогодні є влада, а завтра опозиція», — сказав він.

Стефанчук наголосив на важливості закріплення «каталогу прав опозиції», а також він хоче гарантій, що ці речі не зміняться незалежно від того, хто буде у владі.

Серед ймовірних сценаріїв — внесення до Конституції положення, що закон про опозицію і зміни до нього ухвалюють 300 голосами депутатів, тобто конституційною більшістю.

«Це один із варіантів, який ми обговорюємо. Я вважаю, що він міг би бути нормальним чинником для стабільності саме цього закону», — додав перший віце-спікер.

Зазначимо, що в Україні за всі роки незалежності не ухвалили жодного закону про опозицію.