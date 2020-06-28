Як керівництво парламенту День Конституції відзначило (фото)



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«Верховна Рада України робить усе від неї залежне, захищаючи інтереси громадян, держави та Конституцію як Основний Закон» - Разумков Фото rada.gov.ua

У церемонії взяли участь перший заступник Голови Руслан Стефанчук та заступниця Голови Олена Кондратюк

З нагоди Дня Конституції України Голова Верховної Ради Дмитро Разумков поклав квіти до пам’ятника творцю першої української Конституції – гетьману Пилипу Орлику. Також у церемонії вшанування пам’яті взяли участь перший заступник Голови Руслан Стефанчук та заступниця Голови Олена Кондратюк.

«Для будь-якої держави та її громадянина Конституція – це не просто слова і не просто книга, а Основний Закон, на якому базується життя країни. Всі інші закони виходять із Конституції, тож кожен із нас повинен жити за Законом», – зазначив Голова Парламенту і підкреслив, що Верховна Рада України робить усе від неї залежне, захищаючи інтереси громадян, держави та Конституцію як Основний Закон.

Нагадаємо, День Конституції України відзначається щорічно 28 червня і є офіційним державним святом. Прийняттям даного документа в 1996 році ознаменувався початок становлення і розвитку нової демократичної і незалежної країни.

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