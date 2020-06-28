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    Політика

    Як керівництво парламенту День Конституції відзначило (фото)

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    <p>&laquo;Верховна Рада України робить усе від неї залежне, захищаючи інтереси громадян, держави та Конституцію як Основний Закон&raquo; - Разумков</p> - Як керівництво парламенту День Конституції відзначило (фото)

    «Верховна Рада України робить усе від неї залежне, захищаючи інтереси громадян, держави та Конституцію як Основний Закон» - Разумков

    Фото rada.gov.ua

    У церемонії взяли участь перший заступник Голови Руслан Стефанчук та заступниця Голови Олена Кондратюк

    З нагоди Дня Конституції України Голова Верховної Ради Дмитро Разумков поклав квіти до пам’ятника творцю першої української Конституції – гетьману Пилипу Орлику. Також у церемонії вшанування пам’яті взяли участь перший заступник Голови Руслан Стефанчук та заступниця Голови Олена Кондратюк.

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    Як керівництво парламенту День Конституції відзначило (фото)
    Як керівництво парламенту День Конституції відзначило (фото)
    Як керівництво парламенту День Конституції відзначило (фото)
    Як керівництво парламенту День Конституції відзначило (фото)
    Фото rada.gov.ua

    «Для будь-якої держави та її громадянина Конституція – це не просто слова і не просто книга, а Основний Закон, на якому базується життя країни. Всі інші закони виходять із Конституції, тож кожен із нас повинен жити за Законом», – зазначив Голова Парламенту і підкреслив, що Верховна Рада України робить усе від неї залежне, захищаючи інтереси громадян, держави та Конституцію як Основний Закон.

    Нагадаємо, День Конституції України відзначається щорічно 28 червня і є офіційним державним святом. Прийняттям даного документа в 1996 році ознаменувався початок становлення і розвитку нової демократичної і незалежної країни.

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