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    Політика

    Стефанчук вважає, що слова про «корабельну сосну» допустимі «десь у бані»

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    Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук&nbsp; - Стефанчук вважає, що слова про «корабельну сосну» допустимі «десь у бані»
    Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук 

    За словами першого заступника голови Верховної Ради, Корнієнко – «дуже порядна людина»

    Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук вважає скандальне спілкування в Миколаєві голови партії «Слуга народу» Олександра Корнієнка та голови фракції Давида Арахамії недопустимим або допустимим «десь у бані».

    Про це Стефанчук сказав в інтерв'ю «Радіо Свобода»

    «Я не схвалюю цього. Я про це говорив і Олександру. Просто сталося так, що набуло розголосу, скажемо так, спілкування між хлопцями, яке не допустиме або допустиме десь у бані, де можна переговорити, поспілкуватися про все. Ну, так сталося.

    Але для мене важливо, що Олександр відразу знайшов у собі мужність вийти і відразу вибачитися», – заявив перший заступник голови Верховної Ради.

    На зауваження журналіста, що Корнієнко спочатку заявляв, що запис змонтовано, Стефанчук зазначив, що «не відслідковує дуже детально» цю ситуацію. Однак, за його словами, Корнієнко – «дуже порядна людина».

    «І, знаєте, хто без гріха – хай кине камінь. Але важливо не в тому, що ти не повинен робити помилок, ти повинен робити висновки зі своїх помилок. Я дуже глибоко переконаний, що і Давид, і Олександр зроблять висновки зі своїх помилок», – додав Корнієнко.

    До слова, 23 червня ЗМІ оприлюднили запис, де голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко начебто заявив нардепу Давиду Арахамії, що їхня колега по фракції Ірина Аллахвердієва – «баба робоча, як корабельна сосна». Записали розмову на мікрофон журналісти, які стояли поруч на брифінгу.

    Згодом Корнієнко заявив, що «запис був змонтований, а фрази – вирвані з контексту».

    Згодом голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко записав відеозвернення, де заявив, що назвав «робочою бабою» не колегу Ірину Аллахвердієву, а депутатку Миколаївської міської ради Тетяну Домбровську, а потім вибачився перед обома жінками.

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    Верховна Рада політика партія Слуга народу Руслан Стефанчук Давид Арахамія Олександр Корнієнко
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