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    «Слуги» збираються на з’їзд. У системі управління партією намічаються зміни

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    З'їзд партії &laquo;Слуга народу&raquo; відбудеться у Києві - «Слуги» збираються на з’їзд. У системі управління партією намічаються зміни
    З'їзд партії «Слуга народу» відбудеться у Києві
    Фото: пресслужба «Слуги народу»

    На з’їзді «Слуги народу» розглядатимуться організаційні та програмні питання

    Партія «Слуга народу» проведе з’їзд 13 березня в Києві. У ньому візьмуть участь народні депутати, депутати місцевих рад від «Слуги народу», делегати від кожної з областей. Про це повідомляє пресслужба партії.

    «На з’їзді «Слуги народу» ми розглянемо питання змін у системі управління партією. Хочемо зробити її більш сучасною, яка реально об’єднає людей, котрі прийматимуть політичні рішення – як на місцях, так і в центральній владі», – заявив очільник партії Олександр Корнієнко.

    На порядку денному організаційні та програмні питання:

    • обговорення нової редакції Статуту партії,
    • проведення виборів до керівних органів на його основі,
    • обговорення нового документу – Доктрини політичної партії «Слуга народу», яка поєднає у собі засадничі та практичні питання майбутньої діяльності партії.

    «Депутати Верховної Ради, міністри, а також понад 7 тисяч місцевих депутатів усіх рівнів, голів ОТГ, мерів готові разом рухатись вперед для втілення принципів та ідей президентської та партійної програм. Залишилось напрацювати ефективні механізми взаємодії між нами, і ми це обов’язково зробимо», – підсумував Корнієнко.

    Нагадаємо, 1 березня Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що виявило ознаки порушення порядку подання фінансового звіту про майно, доходи, витрати й зобов’язання фінансового характеру у звіті партії «Слуга народу». Крім того,. НАЗК виявило ознаки кримінальних правопорушень у звіті політсили.

    У «Слузі народу» вивчають повідомлення НАЗК про зупинку державного фінансування.

    Теги: партії партія Слуга народу Олександр Корнієнко
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