«Слуга народу» Беленюк витратив у ресторані кошти, виділені на виконання депутатських повноважень

Кошторис святкування «слуги народу» Беленюка склав 90 тисяч гривень

Спортсмену, народному депутату від партії «Слуга народу» Жану Беленюку нещодавно виповнилося 30 років. Ювілей депутат відсвяткував у одному з найдорожчих ресторанів Києва.

Про це він розповів в інтерв'ю «Світському життю».

У своїй програмі Катерина Осадча розпитала депутата про вартість святкування його ювілею.

Вона зазначила, що для святкування Беленюк обрав один із найдорожчих ресторанів у Києві. Відомо, що чек там на одну людину складає близько 3 тисяч гривень. Ведуча запитала, звідки у нього кошти на таке дороге святкування, адже раніше, коли він був тільки спортсменом, він не міг собі таке дозволити.

Беленюк відповів, що так гучно і дорого святкував, бо йому вперше виповнилося 30 років.

«Ти не зазначила, що і 30 років мені вперше в житті. Тому ресторан пішов мені на зустріч.... Тому, що вони знали, хто я такий. Що я видатний український спортсмен і зробили мені знижку», – сказав нардеп.

Спортсмен відповів, що у нього були доволі недорогі страви на святковому столі. За його словами, кошторис святкування склав 90 тисяч гривень.

Ведуча зазначила, що це його три заробітні плати.

«Крім зарплатні народного депутата, депутат отримує депутатські на депутатські повноваження. Півтори рази більше ніж зарплатня. По суті, трошки більше ніж місячна зарплатня народного депутата», – відповів Беленюк.

Осадча знову запитала, чи зараз він може з легкістю витратити на один бенкет зарплатню.

Беленюк відповів, що заслужив гарно відсвяткувати свій ювілей.

«На один бенкет просто так, і один бенкет, коли тобі тридцять років … Я впевнений, що я заслужив якісно відсвяткувати своє тридцятиріччя», – сказав нардеп.