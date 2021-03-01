Партія «Слуга народу» залишилась без державного фінансування
Загалом НАЗК виявило ознаки правопорушень у звітах 11 партій
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) зупинило державне фінансування партії «Слуга народу». Про це повідомили у пресслужбі Нацагентства.
«У зв’язку із виявленими порушеннями наказом голови НАЗК Олександра Новікова зупинено державне фінансування партії «Слуга народу», – заявили в агентстві.
Зазначимо, НАЗК виявило ознаки правопорушень у звітах «Слуги народу» за два звітні періоди: ст. 159–1 (Порушення порядку фінансування політичної партії), ч. 5 ст. 366 (Службове підроблення) та ч. 5 ст. 191 ККУ (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Відповідальність за таке порушення передбачена за статтею 212–21 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Раніше Національне агентство з питань запобігання корупції запросило для надання пояснень дев’ятьох керівників політичних партій і трьох розпорядників виборчих фондів.
15 грудня Верховна Рада відновила повноцінну роботу Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), ухваливши внесення змін до закону «Про запобігання корупції». Перед тим у НАЗК скаржились, що робота відомства була призупинена через рішення КСУ від 27 жовтня, яким суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за декларування недостовірної інформації. Так само суд скасував низку положень закону «Про запобігання корупції», в тому числі деякі повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції.
Також у НАЗК розповіли, як працюватиме портал для повідомлень про хабарі.
Нагадаємо, в Нацагентстві з питань запобігання корупції назвали кількість українців, які потрапили до реєстру корупціонерів у 2020 році.