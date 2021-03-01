Партія «Слуга народу» залишилась без державного фінансування

Загалом НАЗК виявило ознаки правопорушень у звітах 11 партій

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) зупинило державне фінансування партії «Слуга народу». Про це повідомили у пресслужбі Нацагентства.

«У зв’язку із виявленими порушеннями наказом голови НАЗК Олександра Новікова зупинено державне фінансування партії «Слуга народу», – заявили в агентстві.

Зазначимо, НАЗК виявило ознаки правопорушень у звітах «Слуги народу» за два звітні періоди: ст. 159–1 (Порушення порядку фінансування політичної партії), ч. 5 ст. 366 (Службове підроблення) та ч. 5 ст. 191 ККУ (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Відповідальність за таке порушення передбачена за статтею 212–21 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

До того ж факти порушення порядку фінансування виявили у партій «Блок Вілкула «Українська перспектива» та «Конгрес українських націоналістів», а «Конгрес українських націоналістів» викрили у невиплаті заробітної плати (ст. 175 Кримінального кодексу України). За всіма цими фактами НАЗК звернулося до Національної поліції. Окрім цього, Нацагентство виявило ознаки порушення порядку подання фінансового звіту партії про майно, доходи, витрати й зобов’язання фінансового характеру (212–21 КУпАП) у звітах 11 політичних партій: «Рух нових сил Михайла Саакашвілі»; «ВО «Свобода»; «Слуга народу»; «Блок Вілкула «Українська перспектива»; «Важливий кожен»; «Варта»; «Соціал-патріотична асамблея слов’ян»; «Нова демократія»; «Громадська сила»; «Команда Андрія Балоги»; «Конгрес українських націоналістів». У зв’язку з цим до суду направлять адміністративні протоколи щодо керівників політсил. Також у звіті партії «Блок Вілкула «Українська перспектива» виявили порушення порядку надання або отримання внеску на підтримку політичної партії (ст. 212–15 КУпАП). До слова, Комітет виборців України проаналізував фінансові звіти партії «Слуга народу» за другий квартал 2020 року та партії «Опозиційна платформа - За життя» за перший квартал та виявив аномальні показники у співвідношенні офіційної кількості працівників політсили до площі офісу, який вона орендує. А це може свідчити про тіньовий характер фінансування політичних партій. Нагадаємо, минулого тижня НАЗК викликало чотирьох керівників політичних партій для надання пояснень.

Раніше Національне агентство з питань запобігання корупції запросило для надання пояснень дев’ятьох керівників політичних партій і трьох розпорядників виборчих фондів.

15 грудня Верховна Рада відновила повноцінну роботу Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), ухваливши внесення змін до закону «Про запобігання корупції». Перед тим у НАЗК скаржились, що робота відомства була призупинена через рішення КСУ від 27 жовтня, яким суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за декларування недостовірної інформації. Так само суд скасував низку положень закону «Про запобігання корупції», в тому числі деякі повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції.

Також у НАЗК розповіли, як працюватиме портал для повідомлень про хабарі.

Нагадаємо, в Нацагентстві з питань запобігання корупції назвали кількість українців, які потрапили до реєстру корупціонерів у 2020 році.