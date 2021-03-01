Корнієнко прокоментував зупинку держфінансування «Слуги народу»

НАЗК повідомило про «ознаки порушення порядку подання фінансового звіту партії»

У «Слузі народу» вивчають повідомлення НАЗК про зупинку державного фінансування через «ознаки порушення порядку подання фінансового звіту партії про майно, доходи, витрати й зобов’язання фінансового характеру. Про це повідомив керівник партії і перший заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко, пише Радіо Свобода.

«Ми розбираємося зараз. Хочемо почитати, що вони кажуть нам, і будемо тоді реагувати. Треба зрозуміти, як це працює: є зупинка, є скасування. Скасування – це якщо партія не надала пояснень, не виправила ситуацію, тоді на наступний квартал вони можуть скасувати. А наразі вони пишуть, що призупинено процес фінансування», – сказав Корнієнко.

За його словами, політична сила вже отримала виділені державною кошти на перший квартал поточного року, тому рішення НАЗК може стосуватися другого кварталу.

«Слуга народу» планує усунути всі порушення, вказані НАЗК.

1 березня Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що виявило ознаки порушення порядку подання фінансового звіту про майно, доходи, витрати й зобов’язання фінансового характеру у звітах 11 партій:

«Рух нових сил Михайла Саакашвілі»;

«ВО «Свобода»;

«Слуга народу»;

«Блок Вілкула «Українська перспектива»;

«Важливий кожен»;

«ВАРТА»;

«Соціал-патріотична асамблея слов’ян»;

«Нова демократія»;

«Громадська сила»;

«Команда Андрія Балоги»;

«Конгрес українських націоналістів».

Відповідальність за таке порушення передбачена за статтею 212–21 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Крім того, НАЗК виявило ознаки кримінальних правопорушень у звітах таких трьох політичних партій: «Конгрес українських націоналістів», «Блок Вілкула «Українська перспектива», «Слуга народу».

У зв’язку з цим НАЗК складає та направляє до суду адміністративні протоколи щодо керівників перерахованих політичних сил.