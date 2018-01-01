Смоленська катастрофа: Експерти США довели факт вибуху на літаку Качинського

Американські дослідники підтвердили факт вибуху президентського літака

Голова Смоленської підкомісії Антоні Мацеревич заявив про з'явився новий доказ вибуху на борту літака Ту-154М, який розбився в квітні 2010 року під Смоленськом. Про це повідомляє видання «Польське радіо». Він відмітив, що це доводять дослідження, проведені експертами з Національного інституту авіаційних досліджень Вічітского



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Американські дослідники підтвердили факт вибуху президентського літака

Голова Смоленської підкомісії Антоні Мацеревич заявив про з'явився новий доказ вибуху на борту літака Ту-154М, який розбився в квітні 2010 року під Смоленськом. Про це повідомляє видання «Польське радіо».

Він відмітив, що це доводять дослідження, проведені експертами з Національного інституту авіаційних досліджень Вічітского університету.

«Двері з лівого боку літака були вибиті зсередини ударною хвилею, сила якої в 10 разів перевищувала показники, пов'язані зі швидкістю падіння літака. Все це було розраховано, реконструйовано і наочно продемонстровано експертами Вічітского університету», - повідомив Мацеревич.

Американські експерти збирають матеріали для створення віртуальної моделі борту Ту-154М на повітряній базі тактичної авіації в Міньску-Мазовецькому.

Раніше у Путіна лякали Польщу погіршенням відносин через розслідування авіакатастрофи під Смоленськом.

Нагадаємо, авіалайнер Ту-154 з польською урядовою делегацією на борту розбився 10 квітня 2010 року. Внаслідок катастрофи загинули всі 86 офіційних осіб, які перебували в літаку, на чолі з Лехом Качинським, а також екіпаж літака. Президент Польщі і низка перших осіб держави прямували на траурні заходи у пам'ять про Катинський розстріл співробітниками НКВС СРСР польських військовослужбовців.

У ході першого розслідування причин катастрофи експерти дійшли висновку, що лайнер зазнав аварії через те, що екіпаж намагався здійснити посадку у густому тумані й зачепив крилом дерево.

7 лютого повідомлялося, що Польща чекає від Росії передачі уламків літака Ту-154М, на якому під Смоленськом у 2010 році розбився президент Лех Качинський.