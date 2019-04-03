Соціолог визнав визначальну роль телебачення для перемоги на президентських виборах



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В інтернеті більшість виборців лише перевіряють інформацію, отриману з телевізора

Для більшості українців головним джерелом інформації залишається телебачення, розповів в інтерв’ю для «Главком» гендиректор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто.

«60% наших респондентів користуються інтернетом, але 75% з них кажуть, що телевізор є таки головним джерелом інформації для них. Завдяки інтернету вони лише перевіряють інформацію з телевізора», - заявляє соціолог.

Як приклад соціолог пропонує розглянути знищення опозиційних каналів у Росії. Навіть за існування можливості перевірки інформації в інтернеті, люди там продовжують дивитися телебачення. З часом, пропаганда починає діяти так, що люди стають негативно реагувати на інформацію, що не збігається з первинними орієнтаціями, які в них вклали.

«Люди, по-перше, вибирають такі ЗМІ, які дають інформацію, яка їм подобається. По-друге, якщо вони отримають іншу інформацію, то вони їй не довіряють. Тому ці переконання починають цементуватися», - відмічає Паніотто.

Також він вказує, що чим ближче до виборів, тим ближче рейтинги розподіляються відповідно до впливовості медіаресурсів. «Так, телевізор є головним інструментом впливу. Звісно у Зеленського є специфіка, у нього не тільки телевізор. В нього більше молоді, але не тільки. На молодь впливає інтернет, але для того, щоб щось робити в інтернеті, треба теж мати багато ресурсів», - наголошує експерт.

Нагадаємо, експерт з діджитал-комунікацій Максим Саваневський вважає, що для Зеленського головним на виборах став Instagram, а для Тимошенко та Порошенка – Facebook.