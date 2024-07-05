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Соратник Зеленського пояснив, як НАТО застрахувало допомогу Україні від перемоги Трампа

Анастасія Гришкова
glavcom.ua
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Соратник Зеленського пояснив, як НАТО застрахувало допомогу Україні від перемоги Трампа
Олександр Мережко: Захід налаштований на серйозну підтримку України стільки, скільки буде потрібно
фото з відкритих джерел

Нардеп Мережко пояснює, чому €40 млрд від НАТО на рік краще, ніж €100 млрд за п’ять

Україна отримає €40 млрд від НАТО. Наразі деталі угоди невідомі. В розмові з «Главкомом» голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко розповів, як НАТО застрахувало допомогу Україні від перемоги Трампа.  

«Така сума військової допомоги свідчить, що Захід налаштований на серйозну підтримку України стільки, скільки буде потрібно. Це також означає, що нам не варто хвилюватися стосовно допомоги на наступний рік, який може бути вирішальним, незважаючи на можливі зміни у Білому домі. Тобто НАТО, її держави-члени, хотіли б закріпити гарантовану підтримку Україні незалежно від цих обставин. І навіть якщо в Штатах буде інший президент, йому буде складніше скоротити допомогу Україні, навіть якщо він захоче це зробити» – вважає Мережко. 

Мережко зазначає, що є певна логіка в тому, щоб мати план допомоги на кожен рік, а не на пʼять. В умовах, коли незрозуміло, скільки ще триватиме війна та в яких масштабах, – це більш гнучке планування.

Також він додав, що, окрім «натовської» лінії, існують й інші механізми – зокрема, довгострокова підтримка України зафіксована в двосторонній безпековій угоді з США.

Зазначимо, результати двох опитувань громадської думки у США засвідчили, що колишній президент Дональд Трамп наростив відрив від чинного президента Джо Байдена до 6%.

Оприлюднені 3 липня результати опитування New York Times/Siena College свідчать, що Трамп випереджує Байдена з підтримкою 49% проти 43%. Майже аналогічні результати показало опитування Wall Street Journal – 48% у Трампа проти 42% у Байдена. 

Читайте також: Страховка від Трампа, або Що означають €40 млрд від НАТО
Теги: НАТО Україна Олександр Мережко

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