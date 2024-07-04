Вибори в США: опитування показали, який зараз відрив Трампа від Байдена

Наразі відрив Байдена від Трампа є найбільшим за останній час

Результати ще двох опитувань громадської думки у США засвідчили, що колишній президент Дональд Трамп наростив відрив від чинного президента Джо Байдена до 6%. Про це повідомляє Bloomberg.

Оприлюднені 3 липня результати опитування New York Times/Siena College свідчать, що Трамп випереджує Байдена з підтримкою 49% проти 43%. Майже аналогічні результати показало опитування Wall Street Journal – 48% у Трампа проти 42% у Байдена.

У статті NYT про опитування зазначається, що це найбільший будь-коли зареєстрований відрив Трампа за час, коли воно проводиться – з 2015 року; для опитування WSJ – так само, але з кінця 2021 року.

скриншот: NYT

Крім того, майже три чверті респондентів в опитуванні для NYT висловили думку, що Байден вже надто поважного віку для того, щоб знову обиратися на посаду. Це на 5 процентних пунктів більше, аніж під час аналогічного опитування попереднього тижня – до резонансних дебатів.

Перед цим повідомляли результати опитування від Саффолкського університету і USA TODAY, за яким Трамп випереджає Байдена на 3 відсоткових пункти у виборчому списку з шести кандидатів. В опитуванні, проведеному місяць тому, обидва кандидати були на рівних.

Переважна більшість виборців – 75% – вважають, що демократи мають більше шансів виграти посаду президента у 2024 році, якщо хтось інший, а не Байден, буде номінантом від партії, згідно з опитуванням CNN.

Нагадаємо, губернатори від Демократичної партії підтримують президента США Джо Байдена, який балотується на другий термін.

Як повідомлялося, президент Сполучених Штатів Джо Байден пообіцяв залишитися в президентських перегонах і запевнив демократів у готовності до переобрання.

«Ніхто мене не виганяє. Я не йду. Я беру участь у цих перегонах до кінця», – написав Байден у листі до прихильників, розісланому його штабом.

Як відомо, після дебатів між президентом-демократом Джо Байденом та кандидатом-республіканцем Дональдом Трампом, у Демократичній партії США заговорили про можливу зміну Байдена на іншого кандидата на президентських виборах.