Головна Публікації
search button user button menu button

Страховка від Трампа, або Що означають €40 млрд від НАТО

Союзники
Павло Вуєць glavcom.ua
Страховка від Трампа, або Що означають €40 млрд від НАТО
Президент України Володимир Зеленський вмовив генсека НАТО Єнса Столтенберга, який скоро здасть свою посаду, рішуче кинути виклик Росії?
фото: офіс президента

Альянс вступає у велику гру?

Напередодні ювілейного 75-го саміту НАТО, на якому Україні, як її попередили заздалегідь, не варто очікувати на запрошення до альянсу, до Києва все ж надійшли оптимістичні новини.

За неофіційною інформацією Reuters, країни НАТО домовилися надати Україні €40 млрд військової допомоги у 2025 році.

Як сприймати цю новину та з чим порівнювати цю цифру?

З чого все починалося

З першого погляду сума не надто вражає уяву, якщо згадати, що тільки одна країна-член НАТО – Сполучені Штати – буквально у квітні цього року виділила $61 млрд на підтримку України. Щоправда, безпосередня військова допомога складає тільки частину цього багатостраждального пакету.

За перший рік повномасштабного вторгнення – 2022-й – країни НАТО виділили Україні близько $120 млрд сукупно військової, гуманітарної і фінансової допомоги. Найбільше навантаження лягло на плечі США, але європейські держави й Канада сукупно надали понад половину загального обсягу. Варто врахувати, що в перший рік великої війни європейцям довелося вкласти чимало ресурсів, аби прийняти та розмістити кілька мільйонів українських біженців.

У квітні 2023 року були оприлюднені нові підрахунки. Генштаб ЗСУ зазначив, що за рік повномасштабного вторгнення НАТО та країни Альянсу надали Україні підтримку на суму майже €150 млрд, з яких €65 млрд – саме військова. Якщо порівнювати з тією сумою, то плани на 2025-й виглядають певним відкатом, але, з іншого боку, Україні вже і не треба будувати армію майже з нуля.

Цьогоріч генсек НАТО Єнс Столтенберг виношував ідею створення спецфонду Альянсу обсягом €100 млрд на п’ять років для підтримки України та обговорював її з Володимиром Зеленським. Але аж п’ятирічний горизонт планування викликав розбіжності серед різношерстих членів НАТО. Після невдачі з планом довготривалої підтримки Столтенберг запропонував державам-членам НАТО виділяти на фінансування військової допомоги Україні щонайменше €40 млрд щорічно в рамках того ж спецфонду. І, схоже, ця спроба стала більш успішною. 

Про те, що НАТО перехоплює на себе все більше менеджерських функцій в україно-російській війні, свідчить схвалений в середині червня 2024 року оперативний план розширеної підтримки України, який включає активнішу участь блоку в доставці озброєння і підготовці українських військ. За цим планом НАТО візьме на себе міжнародну координацію поставок зброї та тренувань із залученням коштів зі свого спільного бюджету. Про створення відповідної координаційної структури планується оголосити на саміті у Вашингтоні. Нова структура базуватиметься на американському військовому об'єкті у Вісбадені в Німеччині і працюватиме паралельно з Контактною групою з питань оборони України, яка перебуває під керівництвом США. Також на саміті планується створення посади відповідального за довгострокову підтримку для нашої країни.

Такі багатообіцяючі процеси, на думку західної преси, гарантують своєрідну страховку допомоги Україні на тлі політичних катаклізмів у низці країн-членів Альянсу. Насамперед, йдеться про тріумфальну ходу Євросоюзом праворадикалів та ймовірну перемогу на президентських виборах США Дональда Трампа з його специфічними уявленнями про міжнародну політику та «справедливий мир».

Ймовірний прихід до влади Дональда Трампа, який обіцяє швидко домовитися з Володимиром Путіним про «завершення війни» на невідомих умовах, змушує НАТО перестрахуватися
Ймовірний прихід до влади Дональда Трампа, який обіцяє швидко домовитися з Володимиром Путіним про «завершення війни» на невідомих умовах, змушує НАТО перестрахуватися
фото з відкритих джерел

Тож домовленість про виділення Україні військового фінансування на 2025 рік ще в липні 2024-го цілком лягає в русло такого підходу. Тим більше за неможливості пообіцяти членство в НАТО найближчим часом, Києву під вашингтонський саміт зробили щедрий жест, який символізує «особливі стосунки» з Альянсом. І саме такі добрі новини за кілька днів до їх оголошення анонсував в інтерв’ю «Главкому» експосол США в Україні Джон Гербст.

40 млрд краще, ніж 100?

Але серед членів НАТО досі немає одностайності щодо того, як зобов’язання підтримки будуть працювати протягом багатьох років. Наразі деталі угоди щодо виділення Україні €40 млрд невідомі, але перемовини проходили нелегко: зокрема, як повідомляла західна преса, країни-члени НАТО вимагали, аби ці кошти були зараховані до зобов’язання витрачати на оборону не менше 2% ВВП. А це своєю чергою може призвести до скорочення власних оборонних бюджетів цих країн.

Утім, відмова країн НАТО на цьому етапі від довгострокового плану підтримки видається для України не таким поганим варіантом. Чисто математично €40 млрд за один рік – це удвічі більше, ніж €100 млрд за п’ять. А що буде в 2026-му – побачимо потім. Голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко зазначає, що є певна логіка в тому, щоб мати план допомоги на кожен рік, а не на пʼять. В умовах, коли незрозуміло, скільки ще триватиме війна та в яких масштабах, – це більш гнучке планування.

«Така сума військової допомоги свідчить, що Захід налаштований на серйозну підтримку України стільки, скільки буде потрібно, – вважає Мережко. – Це також означає, що нам не варто хвилюватися стосовно допомоги на наступний рік, який може бути вирішальним, незважаючи на можливі зміни у Білому домі. Тобто НАТО, її держави-члени, хотіли б закріпити гарантовану підтримку Україні незалежно від цих обставин. І навіть якщо в Штатах буде інший президент, йому буде складніше скоротити допомогу Україні, навіть якщо він захоче це зробити».

Також Мережко нагадує, що, окрім «натовської» лінії, існують й інші механізми – зокрема, довгострокова підтримка України зафіксована в двосторонній безпековій угоді з США.

Експерт Центру оборонних стратегій Олександр Хара відзначає еволюцію НАТО, яке з початку широкомасштабного вторгнення не надавало Україні жодної летальної допомоги, побоюючись міфічної ескалації.

«Нинішній підхід, звісно, є цікавим і еволюційним, хоча найкращим варіантом було б, якби американці продовжували своє лідерство в нашій підтримці і надалі, – вважає Хара. – Бо як працюватиме «натівська» бюрократія – невідомо, на відміну від міністра оборони США, який доволі активно тиснув на союзників, щоб вони швидко і багато чого нам давали. Але, звісно, ці гроші і зобов’язання партнерів підтримувати нас на перспективу нам дуже потрібні. І було б добре, якби ці намагання були конвертовані в конкретне озброєння та боєприпаси, які нам необхідні вчасно. Утім, поки не оприлюднено остаточного документа, а відомо лише про домовленість «країн НАТО», не зрозуміло до кінця, яку справжню роль буде грати в цьому безпосередньо Альянс».

У жовтні нинішній генсек НАТО Єнс Столтенберг, за каденції якого і відбуваються всі ці процеси, залишає посаду, і його місце посідає Марк Рютте, який буквально нещодавно склав повноваження прем'єр-міністра Нідерландів. У прихильності Рютте до України сумнівів немає – чого тільки вартує хоча б підтримка Нідерландами України в часи його прем’єрства. Новому генсеку НАТО доведеться прийняти керівництво Альянсом під час серйозних метаморфоз – зокрема, йдеться про чутливий розподіл фінансового тягаря між різними країнами для задоволення потреб України.

Марк Рютте показав себе справжнім другом України на чолі уряду Нідерландів. Але тепер йому доведеться організовувати підтримку Україну на глобальному рівні
Марк Рютте показав себе справжнім другом України на чолі уряду Нідерландів. Але тепер йому доведеться організовувати підтримку Україну на глобальному рівні
фото: офіс президента

Сам по собі факт виділення Україні на майбутній рік €40 млрд, та ще й настільки заздалегідь, не може не тішити. Але тепер справа за тим, як швидко цей механізм буде переходити на справжні «воєнні рейки». А як засвідчила практика, перебої можуть виникати навіть у налагодженій «американській машині»: попри схвалення з шестимісячною затримкою пакету допомоги, військова техніка до фронту дістається надто довго.

Павло Вуєць, «Главком»

Читайте також:
Теги: США НАТО саміт Єнс Столтенберг військова допомога

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Байден хоче бути жорстким з Росією та Іраном, але також хоче низьких цін на газ та нафту
Світ зацікавлений у російських ресурсах. Це проблема для України
28 червня, 11:59
Поки що США ведуть себе як соціальна країна, а її адміністрація робить все, щоб потрафити соціальним вимогам виборців напередодні виборів
Якщо поглянути на бюджет США, то стане очевидним – країна не готується до війни
24 червня, 09:09
Зустріч у форматі «Рамштайн» відбудеться у Брюсселі 13 червня
Стало відомо, коли відбудеться «Рамштайн-23»
10 червня, 22:15
Глобальний саміт миру: ООН підтвердила участь
Глобальний саміт миру: ООН підтвердила участь
3 червня, 22:13
Унаслідок атаки на Львівщину постраждало двоє людей
Атака на Львівщину, Блінкен розкрив плани саміту НАТО: головне за ніч
19 червня, 06:38
Джейк Салліван прокоментував відсутність Китаю на Глобальному саміті миру
Саміт миру. Радник Байдена назвав причину відсутності Китаю
16 червня, 01:32
За словами Зеленського, чим більше представництво Африки у глобальних зусиллях заради миру – тим більша сила тиску на Росію для припинення її агресії
Ще одна країна приєдналися до комюніке Саміту миру
24 червня, 20:19
З 2016 року жінкам у США дозволили служити в армії на будь-якій посаді
США можуть запровадити обов'язковий призов для жінок
20 червня, 05:58
Трамп і Байден візьмуть участь у дебатах
Дебати Байдена та Трампа. Які очікування мають американці
27 червня, 08:21

Публікації

Президент України Володимир Зеленський вмовив генсека НАТО Єнса Столтенберга, який скоро здасть свою посаду, рішуче кинути виклик Росії?
Страховка від Трампа, або Що означають €40 млрд від НАТО
Сьогодні, 22:02
Хмельницька АЕС. Міністр енергетики анонсує велике будівництво і... російські реактори
«Пушкін» атомної енергетики
1 липня, 13:30
Насичений батл: Байден з Трампом поговорили і про порноакторок, і про когнітивні функції, і про гольф
Демократи шукають заміну Байдену? Світова преса про дебати, які виграв Трамп
28 червня, 18:30
Очільницею Європейської комісії вдруге стане Урсула фон дер Ляйєн, президентом Європейської ради – Антоніу Кошту, зовнішню політику ЄС у свої руки візьме Кая Каллас
Хто тепер керуватиме Євросоюзом: новий тріумфірат
28 червня, 13:00
Арестович сміливо ставить себе в один ряд із Фрейдом та Юнгом
Арестович – нова ікона «хороших русских»
27 червня, 22:15

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
38K
«Паразитує не вперше»: Наречена Да Вінчі викрила шахрайку, яка прикидалася ветеранкою
37K
Удари американською зброєю по Криму: Пентагон зробив заяву
17K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
15K
Очільниця МЗС Німеччини виправдалась за витрати на макіяж, порівнявши себе із гробарем
12K
Окупанти просунулися в межах Вовчанська: аналіз ISW
9118
«Справедливий мир». Ердоган зробив пропозицію Путіну

Прес-релізи

Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
27 червня, 19:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua