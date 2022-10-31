Справа Насірова: ексголову фіскальної служби відправлено під варту із рекордною заставою

Запобіжний захід обрали у справі про одержання Насіровим $5,5 млн та понад 21 млн євро хабарів

Колишнього очільника державної фіскальної служби Романа Насірова відправлено під арешт до 17 грудня. Відповідне рішення ухвалила суддя Вищого антикорупційного суду Наталія Мовчан. Вийти на волю Насіров зможе, якщо внесе рекордну заставу в розмірі 523 млн грн. Про це повідомляє Центр протидії корупції.

«Слідча суддя ВАКС Наталія Мовчан обрала для ексголови ДФС Романа Насірова запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативною заставою у 523 млн грн. Строк дії тримання під вартою до 17 грудня 2022 року» ,– йдеться у повідомленні.

Якщо Насіров внесе кошти, він повинен буде дотримуватися низки обов’язків, зокрема не відлучатися з Києва без дозволу детективів, прокурорів чи суду, утриматися від спілкування зі свідками, здати закордонний паспорт та носити електронний браслет.

Запобіжник обрали у справі про одержання Насіровим $5,5 млн та понад 21 млн євро хабарів, які йому нібито заплатив агробарон Олег Бахматюк.

За версією слідства, за ці кошти Насіров допоміг компаніям Бахматюка у прискореному режимі отримати відшкодування ПДВ. В той час як інші компанії, маючи аналогічні підстави для відшкодування, не отримували його тривалий час.

На розгляд клопотання знадобилося більше 20 годин, під час яких прозвучало багато цікавого. Зокрема, прокурор повідомив про наявність у Насірова британського громадянства та двох квартир у Лондоні, які він може використовувати для проживання.

Крім того, під час обшуку у Насірова виявили заяву на репатріацію до держави Ізраїль, а дружина Насірова з дітьми перед початком повномасштабного вторгнення виїхала з України саме до Ізраїлю. Сам же Насіров у період воєнного стану 5 разів виїздив за кордон.

Захист же наполягав, що дії з відшкодування ПДВ були законними, а перерахування коштів на вказані слідством компанії були в рамках «нормальних господарських відносин»

У цьому випадку він повинен буде дотримуватися низки обов’язків: не відлучатися з Києва без дозволу детективів, прокурорів чи суду, утриматися від спілкування зі свідками, здати закордонний паспорт і носити електронний браслет.

Нагадаємо, на початку березня 2017 року співробітники НАБУ і САП вручили підозру тодішньому голові Державної фіскальної служби Роману Насірову у скоєнні кримінального правопорушення. Йому інкримінували дії, які завдали збитків державі на 2 млрд грн. Зокрема, співпрацю з нардепом-утікачем Олександром Онищенком, якому він видавав відстрочки на рентну плату за видобуток корисних копалин.