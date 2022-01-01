«Справа Злочевського». Керівник САП розказав про невдалий подарунок ексміністру до дня народження

Микола Злочевський зараз переховується за кордоном, його підозрюють у незаконному збагаченні

Колишній нардеп та ексміністр Микола Злочевський та його довірені особи намагалися дати Холодницькому хабар в розмірі $5 млн

За закриття кримінального провадження, в якому фігурує колишній нардеп та ексміністр Микола Злочевський, керівництву Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури пропонували хабар. У такий спосіб Злочевському хотіли зробити подарунок до дня народження. Про це в інтерв’ю «Главкому» повідомив виконувач обов’язків голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук.

«За фактом заволодіння коштами у нас було відкрите провадження. Колишній міністр екології та довкілля України в ній є підозрюваним разом з іншими особами. За її закриття, дійсно, пропонувалась неправомірна вигода – причому особи поспішали, бо хотіли зробити подарунок іншій особі до дня народження. Особа, через яку це намагалися зробити, співпрацювала з НАБУ, відповідно, ми все задокументували і всіх затримали. У справі проходять чотири особи, зокрема ексміністр (колишній міністр екології та природних ресурсів України Микола Злочевський, – «Главком»), який перебуває за кордоном», – пояснив Грищук.

Нагадаємо, 12-13 червня 2020 року НАБУ та САП викрили трьох осіб «на гарячому» одразу після надання $5 млн для подальшої передачі керівнику САП (тоді Назар Холодницький), аби той закрив кримінальне провадження щодо Злочевського. Зазначимо, що сам Злочевський святкує день народження 14 червня.

Усіх трьох затримали та впродовж 14-15 червня повідомили їм про підозру. ВАКС всім обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави, сумарний розмір якої перевищив 244 млн грн. У липні 2020 року НАБУ та САП повідомили про підозру й самому Злочевському.

«На цей час стосовно двох осіб справа слухається в суді, ще одна особа пішла на угоду зі слідством. Щодо тієї особи, що перебуває за кордоном і за яку, власне, давали неправомірну вигоду, здійснюється спецрозслідування. З жовтня 2021 року у вказаній справі відкриті матеріали і сторона захисту з ними ознайомлюється», – пояснив Грищук.

Миколу Злочевського підозрюють у причетності до заволодіння коштами стабілізаційного кредиту Національного банку, виданого «Реал банку», і легалізації цих коштів.

У справі ще троє підозрюваних: