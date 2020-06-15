Хабар Холодницькому: суд обере запобіжний захід другому фігуранту справи зранку



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Суд відправився до нарадчої кімнати до 9:30 ранку

Обрання запобіжного заходу для першого заступника начальника податкової Києва Миколи Ільяшенка Вищий антикорупційний суд (ВАКС) продовжить у понеділок, 15 червня.

Він є другим фігурантом справи про хабар голові Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назару Холодницькому.

Суд заслухав аргументи сторони обвинувачення та сторони захисту. Обвинувачення просить взяти Ільяшенка під варту та встановити грошову заставу. Сторона захисту натомість просить суд не встановлювати жодного запобіжного заходу, оскільки не вважає обґрунтованою підозру та заявляє, що доказів проти Ільяшенка недостатньо.

Також розмір застави у сумі 100 мільйонів доларів, якого просить обвинувачення, адвокати вважають несправедливим.

Проте, зважаючи на резонансність справи, захист обіцяє повне сприяння роботі слідства та просить обрати суму застави, яка відповідає майновому стану родини Ільяшенка, що зазначено у його декларації про доходи. Адвокати звернулися до суду із проханням розглянути такий запобіжний захід, як домашній арешт, та пообіцяли, що їх клієнт у цьому випадку буде приходити на усі допити та судові засідання по цій справі і готовий носити електронний браслет.

Суд відправився у нарадчу кімнату для ухвалення рішення. Продовження засідання оголошено на понеділок, 15 червня, о 9:30.

Зазначимо, що правоохоронці 12 червня затримали тьрох осіб на хабарі керівництву Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Це рекордний в історії України хабар - 6 млн доларів.

За даними слідства, гроші пропонувалися за закриття кримінальної справи, в якій фігурує екс-міністр уряду Миколи Азарова - Микола Злочевський. Йдеться про епізод, в якому Злочевський сприяв у заволодінні коштами стабілізаційного кредиту Національного банку, виданого «Реал Банку».

Нагадаємо, у суботу 13 червня, керівники САП і НАБУ заявили, що до справи про пропозицію хабаря у $6 мільйонів за закриття провадження проти ексміністра екології Миколи Злочевського можуть бути причетні працівники Офісу генпрокурора.

Микола Злочевський виїхав з України наприкінці 2014 року після того, як набув статусу підозрюваного у незаконному збагаченні.

У травні 2014 року син на той час віцепрезидента США Джозефа Байдена, Гантер Байден, став членом ради директорів Burisma Limited – компанії Миколи Злочевського.

5 червня колишній генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявив, що під час аудиту старих справ Генпрокуратури не було виявлено жодних доказів порушень з боку Гантера Байдена.

Як повідомлялося, детективи Національного антикорупційного бюро України 12 червня задокументували факт надання колишнім високопосадовцем попередньої влади хабаря у розмірі 6 млн доларів керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назару Холодницькому та керівництву НАБУ за закриття справи проти нього.

У суботу очільники НАБУ та САП проінформували, що хабар пропонували за закриття справи, пов’язаної з колишнім міністром природних ресурсів Миколою Злочевським.