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США повідомили, якою буде відповідь, якщо Путін застосує ядерну зброю

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
США повідомили, якою буде відповідь, якщо Путін застосує ядерну зброю
Путін і його оточення не хочуть прямого зіткнення зі США
фото з відкритих джерел

На думку Ходжеса, Путін усвідомлює те, що з боку США піде відповідь

Якщо Росія наважиться застосувати ядерну зброю в Україні, США дадуть відповідь «нищівним ударом» відплати по російських військових базах або Чорноморському флоту. Про це заявив колишній командувач американськими військами в Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес, пише The Daily Mail.

Відповідь Америки, можливо, буде і не ядерною, але це не завадить Збройним силам США знищити російський Чорноморський флот чи кримські військові бази.

Такий коментар пролунав на оголошення російським президентом часткової мобілізації в Росії для продовження кривавого вторгнення на суверенні території України.

На думку Ходжеса, Путін усвідомлює те, що з боку США піде відповідь.

«Можливо, відповідь США буде не ядерною, але досить руйнівною, наприклад, для знищення чорноморського флоту РФ або російських баз у Криму. Тому я вважаю, що Путін і його оточення не хочуть прямого зіткнення зі США», – пояснив Ходжес.

Генерал Ходжес, який керував американською армією в Європі у період 2014-2018 рр., розглядає загрозу ядерного удару по Україні вельми малоймовірною. Однак, за його словами, на будь-яке застосування зброї масового знищення буде швидка і жорстка відповідь з боку президента Байдена.

Нагадаємо, російський диктатор заявив про готовність використати ядерну зброю. «Для захисту Росії та нашого народу ми застосуємо всі наявні засоби», – сказав Путін.

Теги: росія США путін ядерна зброя військові диктатор

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