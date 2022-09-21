США назвали єдину причину мобілізації в РФ

США сприймають серйозно загрози лідера країни-агресора застосувати ядерну зброю

Оголошення мобілізації в Росії є ознакою того, що російський диктатор Володимир Путін зазнає труднощів. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, якого цитує CNN.

За його словами, та кількість людей, яку хочуть мобілізувати в РФ, є значною і вона майже вдвічі більша, ніж була задіяна Росією під час початку повномасштабного вторгнення в Україну.

«Це безперечно ознака того, що він (Путін - ред.) відчуває труднощі, і ми знаємо, що він зазнав десятки тисяч втрат. У нього жахливий бойовий дух, згуртованість підрозділів на полі бою, командування та управління досі не вирішені. Він має проблеми з дезертирством і змушує поранених повертатися в бій. Так що очевидно, що людські ресурси – це проблема для нього», – заявив Кірбі.

Також представник Білого дому наголосив, що США сприймають серйозно загрози лідера країни-агресора застосувати ядерну зброю і змінюватимуть свої плани відповідно до стратегічної позиції РФ.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін звернувся до народу на федеральних телеканалах, в якому оголосив про «посилення мобілізаційних заходів» у Росії. Для оголошення мобілізації Путін обрав саме 21 вересня.