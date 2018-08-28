Стали відомі деталі візиту Меркель до Києва



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Ангела Меркель

Меркель планує обговорити ряд економічних питань під час візиту до Києва

Посол України в Німеччині Андрій Мельник повідомив, що німецький канцлер Ангела Меркель планує обговорити ряд економічних питань під час візиту до Києва.

Про це він заявив у вівторок, 28 серпня, під час наради керівників дипломатичних установ України.

«Канцлер Німеччини Ангела Меркель планує приїхати до Києва. Візит дійсно знаковий і символічний. Не тільки в контексті мінського процесу, не тільки в контексті пошуку миру на Донбасі, але також і у двосторонньому контексті», – зазначив посол.

За його словами, Меркель ознайомиться з успіхами України в економічній сфері.

«Для того, щоб канцлер побачила, що країна, за 4 роки піднялася з колін: економіка України зростає і від цього зростання так само виграють німецькі товаровиробники. Це теж певний і важливий елемент того, що і солідарність, яка відчувається в Берліні і Європі не марна. Вона дійсно допомагає нам стати міцнішим», – наголосив Мельник.

Водночас він додав, що товарообіг між Україною і Німеччиною істотно зростає.

Раніше повідомлялося, що на початку листопада 2018 року канцлер Німеччини Анґела Меркель планує здійснити візит в Україну.

Нагадаємо, 20 серпня Порошенко провів телефонну розмову з Меркель. Канцлер проінформувала про результати переговорів з президентом Росії, які відбулися напередодні у Німеччині. Порошенко у свою чергу закликав активізувати зусилля задля звільнення українських заручників, яких незаконно утримують на території Росії та окупованих нею територіях. Також повідомляється, що Порошенко і Меркель домовилися про продовження консультацій на рівні міністрів закордонних справ Нормандського формату щодо миротворчої місії ООН на окупованій частині Донбасу.

Джерело: Тиждень