Порошенко анонсував візит Меркель до України



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Фото: EPA Ангела Меркель

Канцлер Німеччини Анґела Меркель планує здійснити візит в Україну у листопаді

На початку листопада 2018 року канцлер Німеччини Анґела Меркель планує здійснити візит в Україну. Про це заявив президент Петро Порошенко під час виступу на нараді з керівниками закордонних дипломатичних установ України.

«Цієї осені, на початку листопада канцлер Німеччини Анґела Меркель здійснить візит в Україну», - сказав Порошенко.

За словами президента, цей візит стане «яскравим свідченням особливої уваги» Берліна до взаємовигідного партнерства з Києвом.

Нагадаємо, 20 серпня Порошенко провів телефонну розмову з Меркель. Канцлер проінформувала про результати переговорів з президентом Росії, які відбулися напередодні у Німеччині. Порошенко у свою чергу закликав активізувати зусилля задля звільнення українських заручників, яких незаконно утримують на території Росії та окупованих нею територіях. Також повідомляється, що Порошенко і Меркель домовилися про продовження консультацій на рівні міністрів закордонних справ Нормандського формату щодо миротворчої місії ООН на окупованій частині Донбасу.