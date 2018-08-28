Порошенко анонсував візит Меркель до України
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Канцлер Німеччини Анґела Меркель планує здійснити візит в Україну у листопаді
На початку листопада 2018 року канцлер Німеччини Анґела Меркель планує здійснити візит в Україну. Про це заявив президент Петро Порошенко під час виступу на нараді з керівниками закордонних дипломатичних установ України.
«Цієї осені, на початку листопада канцлер Німеччини Анґела Меркель здійснить візит в Україну», - сказав Порошенко.
За словами президента, цей візит стане «яскравим свідченням особливої уваги» Берліна до взаємовигідного партнерства з Києвом.
Нагадаємо, 20 серпня Порошенко провів телефонну розмову з Меркель. Канцлер проінформувала про результати переговорів з президентом Росії, які відбулися напередодні у Німеччині. Порошенко у свою чергу закликав активізувати зусилля задля звільнення українських заручників, яких незаконно утримують на території Росії та окупованих нею територіях. Також повідомляється, що Порошенко і Меркель домовилися про продовження консультацій на рівні міністрів закордонних справ Нормандського формату щодо миротворчої місії ООН на окупованій частині Донбасу.