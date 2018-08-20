Меркель розповіла Порошенко про зустріч з Путіним



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Меркель і Порошенко

Президент України мав телефонну розмову з канцлером Німеччини

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Про це 20 серпня повідомляє прес-служба глави української держави.

«Федеральний канцлер проінформувала про результати переговорів з президентом Росії, які відбулися напередодні у Німеччині», - заявили у прес-службі.

Зазначається, що Порошенко закликав активізувати зусилля задля звільнення українських заручників, яких незаконно утримують на території Росії та окупованих нею територіях.

Також повідомляється, що Порошенко і Меркель домовилися про продовження консультацій на рівні міністрів закордонних справ Нормандського формату щодо миротворчої місії ООН на окупованій частині Донбасу.

«Було обговорено низку питань двостороннього порядку денного та домовлено продовжити контакти на найвищому рівні», - додали у прес-службі.

Нагадаємо, 18 серпня президент РФ Володимир Путінаі канцлер Німеччини Ангела Меркель провели зустріч в урядовій резиденції Мезеберг під Берліном. Переговори тривали близько 3,5 годин.

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