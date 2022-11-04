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Стало відомо, чи Україні вистачить грошей, щоб воювати увесь 2023 рік

Юрій Лящук
glavcom.ua
Стало відомо, чи Україні вистачить грошей, щоб воювати увесь 2023 рік
Україна повинна фінансувати війну увесь рік
фото з відкритих джерел

Якщо ситуація зміниться, кошти можна буде спрямувати на відновлення України

Державний бюджет України на 2023 рік готували з огляду на те, що війна з російськими окупантами триватиме весь наступний рік. Про це міністр фінансів Сергій Марченко повідомив в інтерв'ю LB.ua.

«Ми вважаємо, що наступного року Росія буде продовжувати війну проти України і нам потрібні кошти для продовження воєнної кампанії на весь рік. Ми не будуємо ні очікувань якихось, ні ілюзій. Ми кампанію маємо фінансувати весь рік», – сказав Марченко.

Міністр зазначив, що у разі, якщо ситуація зміниться, кошти можна буде спрямувати на відновлення України.

«Якщо ж нам потрібно буде воювати рік, то ми маємо це враховувати і закладати відповідний фінансовий ресурс на рік», – пояснив він.

Нагадаємо, триває 253-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Макіївка, Невське і Білогорівка Луганської області; Верхньокамʼянське, Спірне, Бахмут, Майорськ, Первомайське, Новомихайлівка, Водяне, Павлівка та Пречистівка на Донеччині.

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Теги: Мінфін Сергій Марченко бюджет ЗСУ війна

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