Розкрадання американської допомоги в Україні? США виступили із заявою

У США немає доказів поширеного перенаправлення американської допомоги у сфері безпеки в Україні

Сполучені Штати перевіряють запаси поставленої військової техніки в Україні. Міноборони США наразі не має доказів «перенаправлення» американської допомоги. Про це заявив речник Пентагону бригадний генерал Пет Райдер, повідомляє AFP.

Сполучені Штати виділили Україні військову допомогу майже на $18 млрд з того часу, як російські війська вторглися у країну в лютому.

«Невелика група, яка складається зі співробітників посольства США в Києві та офісу аташе з питань оборони, за останні кілька місяців провела численні інспекції постачань американської допомоги у сфері безпеки у різних місцях в Україні», – сказав Райдер.

«Ці об'єкти не знаходяться поблизу лінії фронту», – сказав Райдер, додавши, що «перевірки не є реакцією – у нас немає доказів поширеного перенаправлення американської допомоги у сфері безпеки в Україні».

Раніше повідомлялось, що Україна отримає від США антидронні системи Vampire.

Також Ллойд Остін заявив, що Україна має всі можливості для звільнення Херсона.

Нагадаємо, що Росія може застосувати проти України іранські балістичні ракети малої дальності вже у листопаді. Йдеться про ракети Fateh-110 та Zolfaghar SRBM.