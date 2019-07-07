Стало відомо, до якої області сьогодні приїде Зеленський



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Президент України Володимир Зеленський

В Одеській області Зеленський візьме участь в урочистих заходах до Дня Військово-морських сил ЗС України

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 7 липня, здійснить робочу поїздку до Одеської області. Про це Укрінформу повідомляється на сайті Одеської облдержадміністрації.

За даними ЗМІ, президент представить нового голову Одеської ОДА, яким може стати Андрій Андрейчиков.

Також Зеленський візьме участь в урочистих заходах до Дня Військово-морських сил ЗСУ.

Раніше повідомлялося, що у Львові під час прогулянки Зеленський зустрівся з місцевим Дартом Вейдером і зробив з ним селфі.

До слова, після Львова Зеленський на Закарпатті порядки наводив. Відео наради, на якій президента дуже «ковбасило»